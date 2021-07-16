Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve PSV ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacak olan Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ın ardından 5 transfer daha yapacak. Başkan Burak Elmas, konuyla ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Elmas'ın transferlerle ilgili sözleri:

"KURZAWA İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Başkan Elmas, "Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz." dedi.





"GEDSON'UN KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Benfica kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor'' şeklinde konuştu.

İLK ETAPTA BEŞ TRANSFER PLANLANIYOR

Galatasaray ilk etapta sol bek, sağ bek, orta saha, hücuma dönük kanat oyuncusu ve bir de forvet almayı planlıyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı artabilir.



