Galatasaray 'da 4-11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan Burak Elmas, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na sert bir şekilde tepki gösterdi. Hamamcıoğlu'nun mevcut yönetimin transfer eylemleri ile ilgili yaptığı açıklamaya sitem eden Elmas, hiçbir şubede transfer yapmama kararı aldıklarını ve konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

'Kirli bir oyun oynanıyor!'

Hürriyet'e konuşan Galatasaray Başkanı, ''Galatasaray’da maalesef uzun zamandır çok kirli bir iktidar oyunu oynanıyor.'' dedi ve ekledi:

''Daha dün yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile ekip arkadaşlarımızla ‘istisnasız hiçbir şubede seçim sonuçlanana kadar transfer yapmama kararı aldık. Bu aldığımız kararın ne kadar doğru olduğu bugün çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu alınan karardan 1 gün sonra algı oluşturarak yanlış yönlendirme çabası, Galatasaray’da ayrıca oynanan bu kirli siyaset oyunu ve aktörlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.''

'Bütün iddiaları, iddia sahiplerinin isimleri ile cevaplayacağım'

''Bu ve buna benzer iddialarla ilgili yakında çok kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Ve bütün iddiaları, iddia sahiplerinin isimleri ile cevaplayacağım.''

Eşref Hamamcıoğlu ne demişti?

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut yönetimle ilgili endişelerini dile getirdi.

Hamamcıoğlu açıklamasında, "Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan, ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.







