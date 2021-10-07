Dursun Özbek dönemi maaşlarını gününde alamayan, Mustafa Cengiz yönetimini döneminde ise maaşlarını gününde alsalarda istediği zammı alamayan Galatasaray Kulübü çalışanlarına müjdeyi Başkan Burak Elmas verdi.

Burak Elmas imzalı mail

Başkan Burak Elmas kısa süre önce kulüp çalışanlarına, kendi mail adresinden ekim ayı maaşlarının zamlı yatacağını duyurdu. Kulüp çalışanları uzün süredir maaşlarda düzenlene bekliyordu. Bu artış dışında ocak ayında yine yıllık düzenli zammın da yapılacağı öğrenildi.

Atletic performans ekibine yüzde 100 zam!

Bu arada başında Scott Piri'nin bulunduğu atletic performans ekibine ve Terim'in ekibinde bulunan bazı isimler ise yüzde 100 zam yapıldığı belirtiliyor.

Amatör şubelere de zam yapıldı!

Ayrıca basketbol ve voleybol şubesinde uzun süredir görev alan teknik ekiplere de Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından maaşlarda düzenlemeler yapıldığı gelen haberler arasında.

Futbolculara da ödeme yapıldı!

Mustafa Cengiz yönetimi döneminde alacaklarını düzenli alamayan futbol takımına da eylül ayında 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapıldığı ve oyuncuların alacağı bulunmadığı da öğrenildi.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL