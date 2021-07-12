Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Yunanistan’a giden futbol takımına yönelik sergilenen olumsuz tutuma tepki gösterdi. Burak Elmas, yapılan muamelenin insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı ve ''Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray , PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin gösterdiği tutum sonrasında Türkiye'ye geri dönme kararı aldı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan konu ile ilgili açıklama geldi.
Yapılan muamelenin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Burak Elmas, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.''