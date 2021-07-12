Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray , PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin gösterdiği tutum sonrasında Türkiye'ye geri dönme kararı aldı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan konu ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan muamelenin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Burak Elmas, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.''







