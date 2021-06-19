Galatasaray Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 38. başkanını seçti, kazanan Burak Elmas oldu. Tarihe geçen seçimde son sandıkta gelen oylar sonucu başkan olan Burak Elmas, resmen başkan olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

''Galatasaray'da kimse kaybetmedi'' diyen Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı:

''Yarından tezi yok artık birlik olup önümüzdeki sorunları halletmek için tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız ve birlikte çok şey başaracağız. Hepiniz iyi ki varsınız. Yaşasın Galatasaray!''







