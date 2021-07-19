Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Rachid Ghezzal ile görüştük

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"Bizlerden beklentinin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. Göreve geldiğimizden bu yana ekip arkadaşlarımla çalışmaya başladık. Ciddi şekilde tenkit edildiğimizi gördüğüm iki konudan bahsetmek istiyorum.

"TARAFTARLARIMIZIN ELEŞTİRİSİNİ HAKLI BULUYORUM"

Bir tanesi 10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimize yönelik verdiğim demeç... Burada öncelikle taraftarlarımızın eleştirilerini son derece haklı ve yerinde buluyorum. Fakat bu süreçte gerçekleşenleri ve yapmamız gerekenleri anlatmak istiyorum.

Göreve geldiğimiz an, bizim ilk önce transfer için bir borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Bu kağıdı almak için UEFA'dan yaklaşık 75 milyon TL ödeme yaptık. 80 milyon TL'lik bir ödemenin de vadesini yeniden yapılandırarak bu kağıdı aldık. Bu borçsuzluk kağıdını almak için ayrıca devam eden birtakım vergi davalarımızın da mahkemede sonuçlanmamış alacak kapsamına girmesi gerekiyordu. Aynı şekilde de Oğulcan Çağlayan'ın bonservisiyle ilgili federasyon kurullarının verdiği kararın da mahkemede henüz sonuçlanmamış alacak kapsamına girmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımın yoğun çabalarıyla ilk haftada bu süreci geçmeyi başardık.

Geldiğimizde anlaşmaları incelediğimizde şöyle bir tablo ile karşılaştık. TFF'nin yüzde 25 sapma ile birlikte Galatasaray'a verdiği harcama limiti 547 milyon TL. Bankalar Birliği'ne verilmiş taahhüt de geçtiğimiz sezonun futbol giderlerinin yüzde 20 azaltılması yani bu da 480 milyon TL. Birinci problem burada başlıyor. Federasyon limiti, bankalara taahhüt ettiğimiz bütçenin üzerinde.

"TAKIM BÜTÇESİNİN %48'İNİ 4 OYUNCUYA MAAŞ OLARAK ÖDÜYORUZ"

Mevcut kontratlarımızın gideri 590 milyon TL. Mevcut futbol takımımızın bütçesinin yüzde 48'ini 4 oyuncumuza maaş olarak ödüyoruz. Ayrıca menajerlik ücretleri de 31 milyon TL. Tüm bu incelemeleri yaptıktan sonra prensipte anlaştığımız oyuncularla finalize etmek için kontratlarını ön eleme karşılaşmasına yetiştirmek adına görüşmelere başladık. Burada birkaç olayla karşılaştık.

Bizim 15 Temmuz'da oyuncuları yetiştirme gerekliliğimizi bilen kulüplerin bonservis bedellerinde ciddi bir artışa gittiğini gördük. Biz de bu rakamlarda ciddi pazarlıklarda bulunduk ve süreç uzadı. Oyuncularla anlaşmış olmamıza rağmen istediğimiz rakamlara gelemedik.

Hocamızla beraber birlikte çalışan Florya ve kulüp merkezi var. Tüm kararları ortak bütçemiz dahilinde birlikte veriyoruz.

"2000 SÜRECİ GİBİ TAKIM KURMA HEDEFİNDEYİZ"

Hocamızla bugünü kurtarmak için değil 1996-2000 sürecinde olduğu gibi bir takım kurmak hedefindeyiz.

Galatasaray'ın geleceği için kısa dönem mutluluk peşinde koşmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak ciddi bir takım için çalışacağız. Sırf PSV maçına yetiştirmek için stratejimizden şaşmayacağız.

Bütün şartlarımızı uydurarak Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada cesur olmak gerekirse cesareti göstereceğiz. Hocamızın da bunu anlayışla karşılayacağını söyleyebilirim.

"OĞULCAN İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Oğulcan konusu, kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Bunu, sonunda alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, formdayken oynayamıyor.

TERİM İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TD Fatih Terim ile 3 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı.

"GHEZZAL İLE GÖRÜŞTÜK"

Evet, Rachid Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşürüz bu dönemde. Hocamızın oyuncuyu istemesi, oyuncunun Galatasaray'da oynamaya uygun olması önemli kriterler. Görüştüğümüz birçok oyuncu var. En iyilerini kadroya katmak için çalışıyoruz. Transfer yaşayan bir süreç. Bitmediğine göre görüşmeler bitmemiştir."

BAŞKAN ELMAS'TAN ROSIER AÇIKLAMASI

Başkan Burak Elmas'tan Rosier açıklaması: Başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmedik. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, karakterinin buraya uygun olmasına da bakıyoruz.

"GEDSON İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ, BİR RAKİBİMİZ TEKLİF YAPTI"

"Gedson için Benfica ile görüşüyoruz, hocamız da Rui Costa ile yani Benfica'nın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir."

"STANCIU'DA RAKAM FARKI VAR"

"Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum."

"ALIOSKI, VAN AANHOLT, KURZAWA..."

Elmas "Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile de, kulüpleriyle de görüştük. Hiçbiri için 'Bu daha yakın' diyemem. Bizim şartlarımız var. Her bölge için 2-3 oyuncuyla temastayız. Takımdan ayrılacak futbolcular var; onlarla birebir görüştüm. Onlar da teklif bekliyor. Transferler lige yetişecek" ifadelerini kullandı.