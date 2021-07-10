Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kasımpaşa maçında tribünde

Galatasaray , yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Sarı Kırmızılı ekibin Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını tribünden izledi. Karşılaşma öncesi Necmi Kadıoğlu Stadı’na gelen Elmas, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Burak Elmas-Fatih Terim zirvesi

Müsabakanın devre arasında başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi. Maçı protokol tribününden izleyen Elmas, karşılaşmanın devre arasında saha kenarındaki Terim’in yanına indi. Elmas’a önce Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve kulübün sponsorlarından iş insanı Erden Timur eşlik etti.

Bir süre sonra Aküzüm ile Timur ayrılırken, başkan Burak Elmas ile Fatih Terim bir süre baş başa sohbet etti.







