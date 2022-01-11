Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasından bu yana iddia edilen 'tazminat' konusuna açıklık getirdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın patronu, beraber çıktıkları yolda tecrübeli hocayla boş mukaveleye imza attıklarını belirterek, "Tazminat konusunda hocamızın bir talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Zaten biz yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık" ifadelerini kullandı.







