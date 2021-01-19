Aspor'da canlı yayına telefonla bağlanan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay transfer konusuna da değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin üzerindedir. Transfer yapmak için transfer yapmak asla kabul edeceğimiz bir durum değil. Galatasaray'ın menfaati her şeyin üzerinedir. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyarak bu dönemi de bitereceğiz.

Rakip takımımızın bir oyuncusu, rakibine tekme atarak ihraç edilmesine rağmen 1 maçla cezalandırıldı. Bu, adalet duygusunu zedeleyen ve kabul edilemeyecek bir karar. Emre Kılınç, gri bir pozisyonda kırmızı kart gördü ve 2 maç ceza aldı. Feghouli 207/2018'de 3 maç ceza aldı."





PFDK kararını TFF'nin resmi sitesinde şu ifadelerle açıkladı:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın, 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.