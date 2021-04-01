Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu'nun 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve gündeme dair GSTV’de açıklamalarda bulundu. Ayrıca eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan canlı yayına katılarak Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı başvurunun reddedildiğini belirtti.

Yusuf Günay: Gündemi değiştirmek istiyorlar

2018 yılı Galatasaray ve Fenerbahçe'de yönetimler değişti. Bu süreçte başkanımız 'rakibe saygı, kendine saygı' demişti. Biz rakiplerimize saygı gösterdik. Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Bir yönetici bu üslupla konuşmalıdır. Biz camiayı ve yönetimi ayırıyor. Fenerbahçe camiası ayrıdır, yönetimi elbette ayrıdır. Sahadaki başarısızlıklar beklediğimiz gibi Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itmiş oldu.

"Türkiye Ulusal bir lige 1959'da sahip oldu"

O dönemin ligiyle, 2021'in kurallarıyla şampiyon kabul edilmesiyle ilgili bir başvuru. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye, ulusal bir lige 1959'da sahip oldu.

"Böyle insanlar çıkıp yöneticilik yapmamalı"

Bir yönetici çıkıp Türkiye'nin en büyük camiası hakkında böyle kelimelerle açıklamalar yapmamalıdır. TFF Tahkim Kurulu bir karar vermiş. Aynı konunun hukuka uygun olmadığı halde tekrar gündeme getirilmesi, spordaki kardeşlik ve barışı bozucu bir etki yaratır. Haklı olmayan, meşru olmayan bir başvuru olduğunu söylüyoruz. Bunun karşılığında, Fenerbahçe'yi temsil eden kişinin 'Galatasaray terör örgütü mensubu gibidir' demesi kabul edilemez. Bu tip insanların Türkiye'de yöneticilik yapmaması lazım.

GSTV'de, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Eski Başkan Aziz Yıldırım'a söylediği: FETÖ'cü savcıları ben mi kulübe üye yaptım? Ben mi tavla oynadım?" şeklinde yaptığı konuşma yayınlandı.

Türker Arslan: Fenerbahçe daha önce başvurmuştu!

Fenerbahçe kulübü, Haluk Ulusoy'un TFF' Başkanı olduğu dönemde TFF'ye bu şampiyonluklar için başvurmuştu ancak TFF kabul etmedi ve Tahkim Kurulu da onayladı. Fenerbahçe yöneticisi genç isim terbiyesizce konuştu. Benim ve Ulusoy'un yanlış işler yaptığını savundu bizi tanımıyor galiba. Metih Sipahioğlu denen genç arkadaş beni biraz araştırsın ne olduğunu çok iyi anlar. Ben 2 dönem Türkiye'nin tek CAS hakimliğini yaptım. İyi araştırsınlar. Verilen ret kararı TFF'nin arşivlerindedir. Bu konuda TFF Yönetim Kurulu kararı da var.

Yusuf Günay: Tahkim Kararı sonrası başvuru yapılamaz

Anayasa'nın 59. maddesine 3. fıkra eklendi. Spor Federasyonları üzerinde, Tahkim Kurulu görüldü. Tahkim Kurulu kararlarının, en üst karar olduğu açıklandı. Tahkim Kurulu karara bağladıktan sonra, tekrar bir başvuru olamaz. Tahkim bunu daha önce başvuru yapılamaz diye karara bağlamış durumda...

Melih Şabanoğlu: Kupa mühendisliği yapılmaya çalışılıyor

Kimse Türkiye'de 1959 öncesini yok saymıyor. Daha önce Türker Arslan döneminde zaten tartırışlıştır. 1959 dönemi sayılmıyor diyemeyiz. Beşiktaş'a iki şampiyonluk yazılmış durumda zaten. Kupa mühendisliği yapılmaya çalışılıyor. Galatasaray'ın 1953 döneminde kazandığı bir kupa var. Lefter'in şampiyonluğu elinden alınıyor diyorsunuz ama Turgay Şeren'in şampiyonluğunu neden saymıyorsunuz? Kimse 1959 öncesini yok saymıyor. 1951'de profesyonellik kabul edildiğinde herkes profesyonel olmuyor. Kural en az 6 profesyonel oyuncu olması...

Melih Şabanoğlu: Milli Küme zayıf bir lig

Ulusal organizasyon başlatabilir miyiz?' düşüncesiyle kuruldu. Mahalli Lig'ler kapatıldıktan sonra Milli Lig kuruluyor. İstanbul Ligi'nde 8 kere şampiyon olan Beşiktaş, o yıllarda İstanbul Ligi'nde fırtına gibi eserken, Milli Küme'de daha az şampiyonluğu var. Milli Küme, İstanbul Ligi'nden daha zayıf bir lig.

Yusuf Günay: Galatasaray başkanına saygısızlık karşılıksız kalamaz

Sahadaki başarısızlığın oluşturduğu psikolojik bir durum var. Fenerbahçe yöneticisi genç kardeşimizin konuşmasında bu anlaşılıyor. Herhalde ciddi bir travmayla karşı karşıyalar. Galatasaray başkanına yapılan hakaretler karşılıksız kalmaz. Gerekli hukuksal başvurularımızı yapacağız. Ya arkadaş, biraz kendi iç dünyanıza bakın. Bunları burada söylemenin mantığı yok. Yazık, bu ülke sporundaki barış ve kardeşliği bozmanın mantığı yok.