Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 2-1 yenildikleri MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Günay, "Çifte standart var, adalet yok. Mostafa Mohamed'e verilen kırmızı kart, asla kırmız kart değil. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Galatasaray'ı engellemek isteyen bir program var. Bunu görüyoruz ama buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"ÇİFTE STANDARTLARLA VERİLEN KARARLARA SAYGI DUYMUYORUZ"

Yusuf Günay, adil olmayan yönetime saygı duymadıklarını ifade ederek, "Bunun tüm spor kamuoyu önünde tartışılmasını istiyoruz. Gerçekten bu kırmız kart, resmen talimatla verilmiş kart gibi. Asla kırmız kartla alakası yok. Sayın Cüneyt Çakır VAR'da. Madem Trabzon'daki pozisyonda faul yok, bugünkü pozisyonda niye çağırmadı, davet etmedi. Davet etmesi lazım. Çünkü bunun kırmızı kartla alakası yok. Çifte standartlarla verilen kararlara saygı duymuyoruz" diye konuştu.

"ADİL YÖNETİM BEKLİYORUZ"

Türkiye Futbol Fedrasyonu'nu uyardıklarını dile getiren Yusuf Günay, adil yönetim beklediklerini dile getirerek, "Şampiyonluk yolunda Galatasaray camiası olarak bunlara boyun eğmeyeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, bu sene şampiyonluğu göğüslemek için camia olarak el birliğiyle kenetlenerek sonuca yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin bizi engellemeye gücü yetmez" şeklinde konuştu.

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