Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın kendileriyle ilgili yaptığı açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Rezan Epözdemir'in açıklamaları:

Tahir Kıran, bizim Tahkim'i savcılığa şikayet etmediğimizi söyledi. Bakın 11 Ağustos'ta biz Tahkim Kurulu'nu şikayet ettik. Dosya numarasını da veriyorum, iyi takip etsinler. Tahir Kıran'ın açıklamaları tamamen manipülatif ve gerçek dışı ifadeler. Sizi ilgilendirmeyen bir dosyayı ilgilisinden fazla takip etmek önceki iddialarımızı güçlendiriyor. İlgilileri bu dosyayı bu kadar takip etmiyor.

Bugün bu meseleyle ilgili son kez konuşuyoruz. Sürecin daha da fazla etkilenmesini istemiyoruz. Sayın Tahir Kıran'ın açıklamaları gerçek dışıdır. Bir metinde okuyor zaten. O metin de insanları veya kendisini yanlış bilgilendiriyor.

Sansasyonel kaygılarla çıkıp açıklama yapmıyoruz. Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Herkes haddini bilsin. Sayın Tahir Kıran'a bu ifadeyi iade ediyorum. Bu belgeyle kimin şov yaptığını herkes görmüş oldu.

Bir diğer husus, Sayın Kıran ‘Kıvırmasınlar, yalandan yere demeçler vermesinler’ şeklinde bir beyanda bulunmuş. Kimin yalan attığı ve kıvırdığı bu belgeyle ortaya çıktı mı? Çıktı… Kimin yalan attığını, kimin kıvırdığını belgelerle ortaya koyacağız.

Biz PFDK'yı da şikayet ettik. Onu da yapmadık diyebilirler. 27 Ağustos'ta şikayetimizi verdik. Başkanımız, Rizespor Başkanı’na dönemediği için özür dilemiş. Konuyla ilgili bir özür dilememiz yok. Fatih Hocamızla ilgili müspet değerlendirmeler yapıyor. Başkanımız ve benle ilgili menfi sözleri var. Düne kadar Fatih Hoca ile ilgili sözlerini Türkiye biliyor.

Fatih Hoca bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir. Teknik konularda tek yetkilidir. Galatasaray'ın yönetsel olarak tek patronu ise Sayın Burak Elmas'tır. Florya ile bizim aramızda ikilik yaratmaya çalışmasınlar, bunlar bize sökmez.

Biz tehdit ve baskılara boyun eğmeyiz. Bizim tek bir mücadelemiz var. TFF'nin hukuk kurullarının bağımsız olması.