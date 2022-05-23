Galatasaray ’da 11 Haziran’da yapılacak seçimlerde Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. İki aday da Domenec Torrent’in yerine teknik direktör arayışlarına şimdiden başladı. Ancak İspanyol çalıştırıcı İstanbul’da kalmak için bütün şartları zorlayacak gibi duruyor. Sözleşmesi gereği tazminatı olmayan ancak gelecek sezonla birlikte 2 milyon avroya yakın alacağını koz olarak gören Domenec Torrent birtakım tedbirler de alıyor.

1-2 TRANSFER YETER!

65 yaşındaki hoca, takıma 1 Temmuz’a kadar izin verirken, kendisi seçimlere kadar Florya’da çalışmaya devam etme kararı aldı. Sadece birkaç günlüğüne İspanya’ya gidecek olan Torrent geriye kalan zamanda çalışmalarını sürdürecek. Yeni seçilecek başkana bir sunum yapmaya hazırlanan Torrent, sarı kırmızılıların içinde bulunduğu maddi imkânsızlıkları da kullanarak maliyeti bir düşük takımla bir iki takviye ile başarı sözü vererek kalıcı olmak istiyor. (Türkiye)