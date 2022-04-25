D-Smart, Haftanın Konuğu programında Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ü ağırladı. Serhan Türk’ün sorularını içtenlikle yanıtlayan Öztürk, gündem yaratacak açıklamalar yaptı. İşte Metin Öztürk’ün açıklamalarından öne çıkan satır başları;

'Şampiyonluk hedefi yoksa gelmesin'

"Galatasaray taraftarı maddi konulara bakmaz, saha sonuçlarına bakar. En çok şampiyon olan takım Galatasaray. Galatasaray’a seçilen bir başkan, şampiyonluk hedefi dışında geliyorsa gelmesin zaten."

'Oyunuzu kullanın, tatile gidin'

"Kimin kime oy vereceğini bilmiyoruz. 30 Nisan sabahında lise bahçesine gelin, oyunuzu kullanın. Bir önceki yönetim 5.000 kişinin oy kullandığı seçimde %32 oyla geldi. 2.000 kişinin katıldığı bir genel kurulda çoğunluğu alsanız ne olur almasanız ne olur. Üyelere çağrım, gelin oyunuzu kullanın, tatile öyle gidin."

'1.5 milyar TL'ye ihtiyaç var'

Maddi konularla planlarımız var, Burak Elmas ve yönetimi kalsaydı onlarda bu maddi sorunları çözecek girişimleri yapardı. Bu sezon 250 milyon liralık Avrupa gelirimiz olmayacak. Diğer ödemeler ile birlikte yaklaşık 1.5 milyar liralık bir paraya ihtiyaç duyulacak.

'Riva gelirini almaya çalışacağız'

"Kasa kolaylığı gibi bir yaklaşım doğru değil. Kasada para yok, biz cebimizde parayla geliyoruz. Bir yandan 3 ay ve 6 aylık projelerle kasaya para getirecek planlamalar yapıyoruz. Bir de anlık ödemeler için paraya ihtiyaç var. Bankalar Birliği temsilcilerine gidip, kısa vadede nakit akışını nasıl yapabileceğimizi soracağız. Ya köprü kredi verecekler, ya da küçülün diyecekler. Galatasaray küçülerek büyüyecek bir kurum değil. Dün Riva’daydım, Galatasaray’ın Riva’da 3 yıl içinde alacağı 1.5 milyarlık bir gelir var. Biz acaba 3 aylık sürede bunu alabilir miyiz diye modelleyip, Genel Kurulun onayına sunacağız."

'Dursun Özbek, Eşref beyi destekleyebilir'

Dursun Başkan, Eşref Bey’i destekliyor olabilir, bu normaldir. İkisi de liseli, ben değilim. Dursun Başkan’ın kararıdır, çok normal. Ama önemli olan seçildikten sonra Dursun Başkan’ın Galatasaray’ı destekleyecek olmasıdır. Dursun Başkan öyle bir Galatasaraylıdır. Sadece Dursun Bey değil, Selahattin Başkandan beri tüm başkanlar seçilen başkanları desteklemiştir.

'3-4 milyar lira kazanırız'

"Galatasaray’ın kendi varlıklarını iyi değerlendirdiğiniz zaman düzlüğe çıkabiliriz. Florya’yı satmak en kolay çözüm, 500 milyon alırsınız ama diğer parselleri alıp oraları işletirsek en az 3-4 milyar lira kazanırız."

'Ada'yı işletmemiz gerekiyor'

"Biz seçilirsek Kemerburgaz projesini bitirmeyi hedefliyoruz. Riva projesinde 1. Etap bitti, 2. Etap başladı sırada 3. Etap var. Kemerburgaz’ı 1 yıl erteleyip adayı aktif hale getirebiliriz. Babam 30 yıl adanın müdürlüğünü yaptı o yüzden benim için manevi önemi var. Son dönem görev yapan tüm başkanların emekleriyle ada davası kazanıldı ve bunu işletmemiz gerekiyor."

'Yapamayacağımızı vaat etmiyoruz'

"Geçen sene Kemerburgaz önceliğimizken, bu sene şampiyonluk ada ve basketbol sahası daha ön planda. Şampiyonluk çok önemli, hem marka değeri hem de Avrupa gelirleri anlamında şampiyonluk çok önemli. Düne göre hedefler değişti. Yapamayacağımız hiçbir şeyi vaat etmiyoruz. Bu medyumluk değil, bu iyi analizle yapılan bir plandır."

'Liseli, lisesiz popülist bir söylem'

"Liseli, lisesiz ayrımına girmeye gerek yok. Biz Galatasaray Lisesi’nde Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ilk adımı atmasıyla kurulmuş bir kulübüz. Kayınpederim ve babam yıllarını lisede ve Galatasaray’da geçirmiş. Liselilerin son dönemde kendi aralarında bölündüğünü görüyoruz. Liseli, lisesiz söylemi popülist bir söylemdir. 5,5 milyar tl borcu ödeyecek biri varsa ben de hemen yerimi ona bırakırım. Benim ekibimin yarısı liseli ve iş adamı. Adil Emecan liseli değil mesela benim listemdeki. Daha önce Belediye Başkanlığı yapmış bir isim. Gayrimenkulü bu kadar fazla olan bir kulüp için çok faydası dokunabilecek bir isim. Kulübü temsil edip sözcülüğünü yapacak isimler çok önemli. İki Başkan yardımcımız var, ikisi de liseli değil. Mesela İsmail Sarıkaya. Zamanında Ali Sami Yen’e tribün yaptırdı. Stadyum yıkılınca o tribün Florya’ya taşındı ve kullanılıyor. Bora İsmail Bahçetepe genel sekreter ve belki de kulübün en kilit ismi olacak. Tüm zamanı stadyumda geçiyor. Biz kulübü büyütmeye geldik. Liseli, lisesiz tartışmasına dahil olmaya değil. Emir Aral mesela, dijitali Türkiye’de en iyi bilen 3 kişiden biri, Avrupa’da en iyi 10 kişiden biri. Biz projelerimizle geliyoruz."

'21 adet sponsorumuz var'

"Nef ile Galatasaray’ın yaptığı sponsorluk tüm branşlara örnek olacak bir model. Amatör branşlar için sponsorlarımız hazır, 21 adet sponsorumuz var. Bunlar mevcut sponsorlar dışında gelecek olan sponsorluklar."

'Torrent ile devam edebiliriz'

"Bir taraftar olarak bakmak ile başkan olarak bakmak başka. Önce mevcut hocanın kontratına ve kiralıktan dönecek 10 oyuncumuza bakacağız. Hocanın gelecek sezon projeksiyonuna bakacağız. Bizi tatmin etmezse tazminatına bakmayız. Taraftar olarak bakınca Torrent beni tatmin etmiyor. Bir yerli hoca adayımız var. Ama haksızlık etmeyeceğiz, önce hocanın raporuna bakacağız. Pozitif bir tablo olursa tabii ki Torrent ile devam ederiz. Ama olmazsa aklımızda belli bir yerli hocamız var. Yönetim Kurulu kararıyla ilerleyeceğiz. Benim 1 oyum var, ben şahsen Torrent ile devam etmeme taraftarıyım ama yönetim içinde görüş farklılıkları var. Medyada birçok isim geçiyor hoca için. Mesela Şenol Güneş hocanın ismi geçiyor, Sergen Yalçın hocanın ismi geçiyor. Nuri Şahin sanırım menajerinin parlattığı bir isim. Galatasaray hoca yetiştirecek bir camia değil, maceraya girecek bir kurum değil. Bizim yönetimimizde Okan Buruk’u isteyen de çok isim var. Biz bu sene şampiyon olursak gelirimiz çok fazla olacak, raporlara göre hareket edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, mayıs ortasından öne hiçbir hoca ile konuşmayacağız. Boşta olan Türk hocalar önceliğimiz olacak. Nuri Şahin için şunu söyleyebilirim, şu an için erken ama 3 sene sonra Galatasaray’ın hocası olabilir."

'Transferde bütçemiz zorlanırsa elimizi cebimize sokarız'

"Mutlaka transfer yapacağız, şampiyonluk dışında alternatifimiz yok. Hocamızın isteğine göre bütçemizi zorlayan bir transfer durumunda elimizi cebimize sokarız. Futbol kulüplerinin aktifleri futbolculardır. Değerini bulan futbolcu mutlaka verilmeli, bu herkes için geçerli."

'Arda'nın yaptığı etik değil'

"Arda Turan’ın Fatih Hoca ile verdiği resim spor etiği için uygun değil. Arda’dan mutlaka faydalanılmalı. Fatih Hoca ile buluşması çok normal, o bir baba – oğul buluşması ama kadroda olmadığı haftada bunun sosyal medyadan paylaşılması futbol etiği için hatalı bence. Galatasaray tarihinde ben de, Torrent de unutulacak ama Arda ve Fatih Hoca unutulmayacak."

'Başarı kadrosu kurdum'

"Florya’yı kimseye bırakmayacağız. Levent Nazifoğlu Sportif A.Ş. yönetiminde olacak bize Florya’daki durumu raporlayacak. Bu bize oy kaybettirebilir ama ben bir seçim kadrosu kurmadım. Başarılı olacağına inandığım kadroyu kurdum."

'Galatasaray'ın en önemli gücü altyapı'

"Orta saha başta olmak üzere en az 6-7 transfere ihtiyacı var. Burada bütçe önemli değil, şampiyonluğa ihtiyacımız var. Altyapıdan her sene 1 oyuncu kazandırsak, Avrupa’dan her sene 1 tane gurbetçi oyuncu getirsek 6-7 yılda oturmuş bir kadromuz olur. Galatasaray’ın yıllardır en önemli gücü altyapısı olmuştur. Bazen türbülanslar olur. Burak Elmas döneminde alınan genç oyuncuların hepsi kaliteli ama tutmadı, bir başarısızlık var. Emre Akbaba, Yunus bizim futbolcularımız. Ligler bitince geri dönecekler. Eyüp’teki Oğulcan mesela, 1,2 milyon Euro verdik doğru düzgün oynatamadık. Bizim işimiz bunları yönetmek, bunun için geliyoruz."