Öztürk, 22 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Mayıs’ta yapılacak genel kurul, projeleri, hedefleri, kulübün içinde bulunduğu mali durum, futbol ve futbol dışı branşlarla ilgili AA muhabiri açıklamalarda bulundu.

Ekip olarak seçime hazır olduklarını aktaran Öztürk, "Koronavirüsten dolayı devletimiz 17 Mayıs’a kadar kapanma açıkladı. Ben de bunu yerinde buluyorum. Hepimizde bir endişe vardı. İnşallah sıfırlanmasa bile kontrol edilebilir seviyelere gelecek. 29 Mayıs’ta seçimin yapılmaması için herhangi bir sebep yok. Bizim listelerimiz ve imzalarımız hazır. 44 kişilik kurullarımızın tamamı belli. Seçimlerde son virajlar, düzlükler her zaman önemlidir. Herhangi bir grupla birleşmeyeceğiz. Birleşmeler olacaktır. Biz, o birleşmelerin içinde yer almayacağız." diye konuştu.

Yönetim kurulu listesinde tecrübeli ve uzman isimlerin yer aldığını aktaran Öztürk, "Çok ciddi finansal borçlarla uğraşıyoruz. Bunlar iyi yönetilmeli. Bu borçları yönetebilecek ekip bizde var. Amaç birilerinden borç bulup kasaya koymak değil. Bunlar hep maharetmiş gibi yapıldı. Beş sene sonrasının koltukları, 3 sene sonrasının sponsorlukları satılarak gün çevrildi." ifadelerini kullandı.

"Adaylıklar PR çalışmasına dönüyor"

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylığının bazen halkla ilişkiler (PR) çalışmasına döndüğünü ve bunu bitirmek için seçilmeleri durumunda tüzük değişikliğine gideceklerini söyledi.

Başkan adayı olabilmek için 100 üye imzası gerektiğini hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 8 bin katılımcının olduğu bir havuzda 44 kişiyi ve 100 imzayı bulursunuz. Bazen adaylıklar PR çalışmasına dönüyor. Adaylığını açıklayan başkasının trenine atlıyor. Bunu önlemek için tüzükte 3 değişiklik yapacağız. Birinde 100 yerine 500 imzayla aday olma zorunluluğu getireceğiz. Diğer değişiklik denetleme kurulu seçiminin ayrı yapılması. Bir diğeri de mali genel kuruları ile ibra ve ibrasızlık konuları. Kulübün mahkemelere taşınması bizim dönemimizde tarihin sayfaları arasında kalacak. Genel kurulları iki gün düzenleyeceğiz. İkinci gün ibra oylaması yapacağız. Son ibrasızlık konusunda rezaleti yaşadık. Fabrika ayarlarına döneceğiz. Acilen tüzükte 3 madde değişikliği yapmalıyız. Yolsa herkes ’Galatasaray başkan adayıyım.’ diye ortaya çıkar. Sayın başkanımız Mustafa Cengiz, 2015’te de başkan adaylığına soyunmuştu ama sonra bir anda ortadan kayboldu. O zaman 100 imzayı toplayamayan kişi sonra başkanımız oldu. Artık Galatasaray’ı PR oyunlarına alet etmeyelim. Her gün bir başkan adayı duyuyorum. 500 imzayı toplayamayan aday olmasın."

"Başkanımızın istifa etmesi lazım"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı, mevcut başkan Mustafa Cengiz’in istifa etmesi gerektiğini, kulübü seçime diğer yöneticilerin götürebileceğini söyledi.

Cengiz’in son dönemde ciddi sağlık sorunları yaşadığını hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Başkanımızın sağlığı için duacıyız. Kendisi müthiş bir Galatasaraylı. Büyük bir özveri içinde gecesini gündüzüne katıyor. Kendi tarlanız veya şirketiniz varsa özveri ile kendi evlatlarınız için günde 20 saat çalışırsınız. Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar, hoca ile ilgili konular ve şampiyonluğa giden takımın oyuncularıyla alakalı söylemler sağlıklı bir düşünmenin işareti değil. Soğuk algınlığı için alınan ilaçların bile içinde ’4 saat araç kullanmayın’ yazar. Bu kadar ciddi ameliyatlar geçirmiş, büyük bir dirençle bunun altından kalkmış başkanımızın da kendi ekibine güvenip istifa etmesi lazım. Ekibinde Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi çok kıymetli isimler var. Bunlara güvenemiyorsanız neden ekibinizde tutuyorsunuz? Güveniyorsanız ve Galatasaray’ı seviyorsanız istifa edersiniz ve kalan 1 aylık süreçte kulübü onlar seçime götürür. Şu anki durum bir özveri değil. Bu kulübü uçuruma sürüklemek."

Metin Öztürk, başkan Mustafa Cengiz’in sarı-kırmızılı futbolcular hakkında söylediği ifadelere değinerek, "Oyuncularınızla ilgili kullandığınız laflar, tartışmaya bile açık değil, rezalet. Yönetimin sosyal medyada birbirini eleştirmesi, rezalet. Galatasaray’ın sorunları çok büyük. Buranın akılla yönetilmesi lazım. Futbolcularımız, hocamız formsuz ama hocamızın formsuzluğunun arkasında da kötü yönetim var. Kendisi bir yandan hocalık yapmaya diğer yandan rakip takımların başkanlarına cevap vermeye, federasyonla uğraşmaya ve para ödemekte zorlandığınız oyuncuları motiveye etmeye çalışıyor. Bu hiç kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Hangi kaynaklarla neyi ve nasıl yapacağımızı biliyoruz"

Metin Öztürk, hangi kaynaklarla neyi ve nasıl yapacaklarını bildiklerini, kulübün borçlarını azaltacak projelerinin olduğunu dile getirdi.

Türkiye’deki kulüplerin mali durumunun genel olarak kötü olduğunu aktaran Öztürk, "Koronavirüs salgını döneminde mali durum daha da kötü oldu. Diğer başkan adaylarında ’Burası Galatasaray. Buranın bizim paramıza ihtiyacı yok. Akılla yönetilirse bu işlerin altından kalkarız.’ rahatlığını görüyorum. Bizim bu konudaki hazırlıklarımız tam. Hangi kaynaklarla neyi ve nasıl yapacağımızı, kulübün borçlarını nasıl azaltacağımızı, şampiyonluğa nasıl ilerleyeceğimizi söylüyoruz. Bizim dışımızda söyleyenini duymadım. Mutlaka projeleri vardır ama nasıl ilerleyeceklerini bilmiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Birkaç yöntemle kulübe 1,5 milyar liralık kaynak oluşturacaklarını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bizim yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız, derneğe faizsiz borç verecek. Böylelikle Kemerburgaz’daki araziye 8 ayda 4 adet antrenman sahası yapacağız. Başlangıçta küçük bir dinlenme alanı olacak. Çünkü projenin tamamı bu ekonomik koşullarda 3 yıldan önce bitmez. Öyle bir paramız yok. Muhteşem bir tesis için 1 milyar lira yeni kaynak olması lazım. Biz şampiyonluk ideallerinden vazgeçmeden kaynaklarımızı borç azaltmaya kullanacağız. Kemerburgaz’a antrenman sahasını yaptığımızda Florya’dan çıkacağız. Bu araziyi Emlak Konut ile değerlendireceğiz ve yaklaşık 100 milyon dolar gelir sağlayacağız. Bunun yanı sıra stadın 5 yıllık isim hakkı ile forma tedarikçisinden toplamda 1,5 milyar lira civarında gelir oluşturacağız. Bununla da faiziyle 2,1 milyar lira civarındaki banka borçlarını kapatacağız. Böylelikle yıllık 300 milyon liralık faizden kurtulacağız. Bu 300 milyon lira ile burası döner."

"Bizim için kulüpte 2 sembol vardır. Biri Fatih Terim, diğeri de Ergin Ataman"

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilmeleri durumunda teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Fatih Terim ve Ergin Ataman’ın kendileri açısından sembol isimler olduğunu söyleyen Öztürk, Takım şampiyonluğa giderken herkes Fatih Terim diyordu. Sonra bir anda rüzgar tersine döndü ve takım ile hocanın formsuzluğu konuşuldu. Bir anda herkes Fatih Terim’in gönderilmesini istiyor. Bizim dünyada gördüğümüz başarılı örnekler böyle değil. Kurumsal formatta takımın ya da hocanın 10 maçtaki formsuzluğuna göre vazgeçmeyiz. Seçildikten sonra hocamızla konuşacağız. Kendisinin ne istediğini soracağız." diye konuştu.

Terim’e istemesi durumunda 3 yıllık plan teklif edeceklerini belirten Öztürk, "Bizim için kulüpte 2 sembol vardır. Biri Fatih Terim, diğeri de Ergin Ataman. Bu iki isim bizim için hayati derecede önemli. Galatasaray’da 1 kuruş vermeden Ergin Ataman’ı tutabilirdik. Bıktırdık ve gönderdik. Fatih hoca ile ilgili de içeriden ve dışarıdan bıksın, gitsin diye bir çalışma var. Biz, hocanın üstünden yönetsel yükleri alacağız. Haziranda hocamızla konuşacağız. Kendisi devam etmek isterse ’Hocam çok yoruldun. Bu kulüp senin kıymetini bazen bildi, bazen bilmedi. Galatasaray’a kattıkların var ama senin de Galatasaray’a borcun var. Bu 3 yıl içinde bize bir yerli hoca armağan et.’ diyeceğiz. Biz görevi bıraktığımızda hocamız 70 yaşına gelecek. O zaman başkan adayı mı olur, sportif direktör mü olur, yoksa torunlarıyla vakit mi geçirmek ister... Bu Fatih hocamızın karar vereceği bir şey." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbol takımındaki teknik adam istikrarına değinen Öztürk, "Bizim en büyük şansımız her hafta değişen bir teknik direktörümüz yok. Aziz Yıldırım, 20 sene Fenerbahçe’nin başında kalınca çok mutlu olduk. Birçok Galatasaray şampiyonluğu gördü. İnşallah Sayın Ali Koç da birçok Galatasaray şampiyonluğu görecek. Ali Koç’tan çok memnunuz. Üç senede 6 teknik direktör değiştirdi. İnşallah önümüzdeki 3 senede 8-10 hoca daha değiştirir." açıklamasında bulundu.

"900 bin avro alması gereken adama 3 milyon 750 bin avro ödemeyeceğiz"

Metin Öztürk, futbol takımına yıldız isimler kazandıracaklarını ancak bu oyunculara yüksek maaşlar vermeyeceklerini ileri sürdü.

"Bugünün ekonomi şartlarında geliriniz yoksa büyük paralar harcayamazsınız." diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim vizyonu olan insanlara ihtiyacımız var. Sayın Mustafa Cengiz, büyük bir maddi imkanla geldi. Geldiği gün Sayın Dursun Özbek’in kurduğu takım şampiyon oldu. Fatih Terim geldi. Şampiyonlar Ligi’nden 30 milyon avro, sermaye artışından 150 milyon lira geldi. Dursun Özbek yönetiminin parasını verdiği Ndiaye 16 milyon avroya satıldı. Bu müthiş kaynakları bile çok kötü yönettiler. Türkiye Bankalar Birliği anlaşması yapıp 250 milyon lira aldılar. Galatasaray’ın bütün geleceğini ipotek altına aldılar. Biz, hocamıza bütçemizi vereceğiz. Galatasaray’ın kendisi bir star. Bir rakibimiz 3 yıldız, bir rakibimiz çakma 2 yıldız taşıyor. 1959 öncesi 2 şampiyonluğunu saydırdı. Bir rakibimiz de tek yıldızda devam ediyor. Biz, Galatasaray’ın 5. yıldızının peşindeyiz. Öyle muhtarlar kupası gibi 1959 öncesini saydırma saçmalıkları bizim işimiz değil. Oradaki çapı da gördük. Bu çap bizi üzüyor. Federasyonu da etkiliyor. Federasyon bunların suyuna gidebilir. VAR’da, sahada başımıza gelenler ortada. Hepsi bu yönetimin çapsızlığından. Galatasaray’ın haklarını savunamamasından kaynaklanıyor. Sneijder bizde 3,75 milyon avroya oynarken ayrıldıktan sonra 900 bin avroya imza attı. 30 gol atan Gomis’e 500 bin avro vermemek için Diagne’ye 20 milyon avro ödedik. Bugün 20 milyon avroya Kemerburgaz’ın tamamını bitiririm. Yıldız futbolcu gelecek ama 900 bin avro alması gereken adama 3 milyon 750 bin avro ödemeyeceğiz."

Futbol dışı branşlarda da iddialı bir Galatasaray oluşturacaklarını vurgulayan Metin Öztürk, "Amatör sporlar Galatasaray’ın ana damarı ama bu ana damar iyi yönetilmedi. Son 10 yılda 200 milyon dolarlık kayıp oluşmuş. Hep kötü yönetmekten. Gidip Bulgar kürekçi, Rumen sutopu oyuncusu getirmişiz. Bizim kendi öz kaynağımız varken onlarla ne işimiz var.? Bizim dönemimizde her branşın sponsoru bugünden hazır. Biz seçimi yüzde 100 kazanacağız ama kaybetsek dahi bu sponsorları kulübe getireceğiz. Biz, Dursun Özbek döneminde de Mustafa Cengiz döneminde de böyle yaptık. Herkes benim Galatasaray için ne yaptığımı Sayın Dursun Özbek’e sorsunlar. Biz PR için veya başka bir şey için burada değiliz." diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY