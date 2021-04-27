Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi adaylığını ilk açıklayan isimlerden olan Metin Öztürk, projelerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Başkan olması durumunda ilk etapta 200 milyon Liralık bir kasa kolaylığı yaratacaklarını söyleyen Öztürk, "240 milyon Lira acil ödenecek para var deniliyor. 240 milyon Lira ise biz hazırız ama benim korkum ilk 3 ay içerisinde belki de 500 milyon lira bir kaynak bulmamız gerekecek. Bizim 200 milyon Liramız hazır. İnşallah şampiyon oluruz, eğer olamazsak Şampiyonlar Ligi geliri de gidecek. O halde oradan doğan 300 milyon Liralık boşluğu da kapatmak gerekecek. İlk 3 ayda asgari 200 milyon Liraya, yakın planda ise 500 milyon Liraya ihtiyaç var. Biz buna hazırız" dedi.

'Kemerburgaz'a 4 saha'

44 kişilik liste hazırladıklarını kaydeden Öztürk, "Kemerburgaz’a 8 ayda 4 tane antrenman sahası ve dinlenme tesisi yapacağız. Biz bunu yaptığımızda Florya boşa çıkacak. Florya, şu anda takımımızın antrenman ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Genel kurulun onayından sonra ve Kemerburgaz’ın antrenman yapılabilir hale gelmesinden sonra Florya’yı devlete vereceğiz. Oradan gelen parayla faiz yaratan borçların yaklaşık yarısından kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

'4 yeni sosyal tesis'

Üyelerin kullandığı tek sosyal tesisin Kalamış'ta olduğunu hatırlatan Öztürk, "Bizim dönemimizde Kalamış, Galatasaray Adası, Taçspor, Atlı Spor Tesisleri, şu an stadımızın olduğu yer, Kemerburgaz’daki arazi ve Florya’da toplam 7 tane sosyal tesis üyelerimize hizmet edecek. Galatasaray adamızı önümüzdeki yıl hizmete açacağız. Stadımızda 500 metrekare alanı üyelerimizin vakit geçirebileceği bir alana dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı. Sezer Afşar/DHA