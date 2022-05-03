Galatasaray başkan adayı Fırat Develioğlu kimdir?

Galatasaray 'da olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bu haberin ardından Fırat Develioğlu'nun kim olduğu büyük merak oldu. Sarı Kırmızılı taraftarlar Fırat Develioğlu ismini internette aratmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Fırat Develioğlu kimdir?

Fırat Develioğlu, Kazakistan’ın etkili işadamlarından biridir. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman’ın da sınıf arkadaşı. Uzun yıllardır Kazakistan’da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye’de mümessillik faaliyetleri yürütüyor. Fırat Develioğlu, başkan seçilmeden önce Burak Elmas'a destek mesajı vermişti.







