Galatasaray 'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu bir paylaşımda bulundu ve Sarı Kırmızılı kulübün mevcut başkanı Burak Elmas'a sert tepki gösterdi. Twitter'da bir açıklama yapa Eşref Hamamcıoğlu, mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduklarını belirtti.

Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan, ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satınalma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/ veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum.







