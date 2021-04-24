Galatasaray Kulübü Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu Azeri televizyonuna açıklamalarda bulundu. CBC Sport’ta yayınlanan Türkiye’den Futbol programına bağlanan Hamamcıoğlu ‘Siz seçilirseniz Fatih Terim ile devam eder misiniz?’ sorusuna yanıt verdi. Eşref Hamamcıoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

‘Terim-yönetim çekişmesinin basın yoluyla olması çok çirkin’

“Fatih Terim ile yönetim arasındaki çekişme ve münakaşanın basın yoluyla olması çok çirkin. Anlaşılamayacak yerler olabilir, polemikler olabilir ama bunlar kendi kurumlar içinde çözülmelidir mutlaka. Galatasaray’a yakışan budur. İki taraf da televizyon vasıtasıyla, gazete vasıtasıyla mesajlaşmamalı. Bu, Galatasaray’ın değerlerine ters düşmektedir”.

‘Terim imajı diğer kulüplerin antrenörlerinden farklı’

“Fatih Terim Galatasaray Kulübü üyesi ve aynı zamanda divan kurulu üyesidir. Dolayısıyla Galatasaray’daki Terim sembolizması, imajı diğer kulüplerin antrenörlerinden çok farklıdır. Terim en zor zamanlarda Galatasaray’a gelip ekip kurmuş, başarılı olmuş ve şampiyonluklara imza atmıştır. Terim’in sözleşmesi haziranda bitiyor 2 yıl da uzatma opsiyonu var ancak biz yönetime gelirsek yeni bir bütçe ve yeni bir vizyon ile gelmek zorundayız. Çünkü bütün kulüpler gibi Galatasaray’ın da maddi durumu çok kötü”.

‘Diagne ve Falcao, baskıyla yapılmış hatalı transferler’

“Bugün Galatasaray yönetimi sırf taraftar istiyor diye, taraftar ve sosyal medya baskısıyla iki tane hatalı transfer yapmıştır. Bir tanesi Diagne, bir tanesi de Falcao… Bu ikisinin toplam brüt maliyeti 50 milyon eurodur. Bunu yaptığınız zaman o zaman taraftarı siz yönetimin içine sokuyorsunuz demektir. Halbuki taraftar yok var sayılamaz, vardır. Ultraslan da yıllardır var bu grubun yöneticilerinin kendine biraz çeki düzen vermeleri lazım. Çünkü Galatasaray’a gönül vermiş bir çok taraftarı da yanlış manipüle ediyorlar, yanlış intibalara sevk ediyorlar. Bunlar doğru değil, mutlaka düzelmesi lazım. Hiç kimsenin haddine değildir, seçilmiş yönetim kurulunu istifaya davet etmek. Hele böyle bir taraftar grubuna hiç yakışık almaz. Yönetimlerin seçtiği hocalara genel kurul karar verir, biz genel kurulda bu yönetimi seçtik dolayısıyla görevde kaldıkları müddetçe onların aldığı kararları sorgulayacak olan bizleriz, genel kurul üyeleridir. Dışardan müdahale ile bu işler doğru olmaz”.

‘Flaş transfer yok, öz kaynaklarımıza dönmek zorundayız’

“Artık eskiden olduğu gibi Türkiye’de hiçbir kulüp flaş transferler, pahalı transferler yapamaz. Onun için öz kaynaklarımıza dönmek zorundayız. Kendi oyuncularımızı, kendi yıldızlarımızı yetiştirmek zorundayız. Bu konuda en büyük destekçimiz iyi bir Galatasaraylı olan Fatih Terim olacaktır. Zamanı gelince biz de seçildikten sonra inşallah, oturacağız Fatih hocayla beraber bizim vizyonumuz ve bütçemiz çerçevesinde en iyiyi bulmaya gayret edeceğiz. Fatih Terim de herhangi bir Galatasaraylı olmadığı için bu konuda büyük destek verecektir diye temenni ediyoruz, bundan da eminiz. Galatasaray’a da, Fatih Terim’e de yakışan bu yaklaşımdır diye değerlendiriyorum”.