Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Hamamcıoğlu, "Beni ve arkadaşlarımı sorumluluk almaya iten motivasyon; Galatasaray camiasının maruz kaldığı erozyondur. Ekip arkadaşlarımla birlite yola çıktık. Vizyonumuz nedir? Galatasaray'da farklı düşünceleri dikkate alacağız. Camia içindeki barışı sağlamak istiyoruz. Ekonomik olarak düzlüğe çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi bu işe vakit ayıracak bir ekiple, aşılamayacak bir sorun olmayacak. Sloganımız; Galatasaray'a Güven olarak belirlendi. Galatasaray'a gönül veren insanlar var ekibimizde. "Ben her gün Galatasaray'ı yaşıyorum, sorumluluklarım var ve bu yüzden bir adım öne çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın açıklık, netlik, itibar odaklı çalışması gerekiyor"

Kulübün itibar odaklı bir çalışma yürütmesi gerektiğinin altını çizen Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın finansal anlaşmalarının da gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Hamamcıoğlu, hedeflerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Spor dünyasında Galatasaray aleyhine oluşturulmaya çalışan oyunlar var. Finansal anlaşma ve düzenlemeler kulüp açısından gözden geçirilmeli. Bunun dışında sportif başarıya bağlı olmadan Galatasaray markasını anlamlı kılmayı hedefliyoruz. Dünyadaki tüm kulüplerin sadece ekonomik olarak yaşayamayacağı pandemiyle ortaya çıktı. Çağdaş önlemleri almak, dijital dönüşüm projeleri, gayrimenkullerin daha akılcı değerlendirilmesi, kurumsal iletişime önem vermek gibi birçok hedefimiz var. Galatasaray'ın açıklık, netlik, itibar odaklı çalışması gerekiyor. En büyük eksiklik bu oldu. Galatasaray'ın yeniden birlik içinde çalışabileceği bir ortam istiyoruz. En büyük hedefimiz Galatasaray'ı düzlüğe çıkarmak olacak."

"Yönetim geç de olsa yanıt vermeye başladı"

Mevcut yönetimin, 28 şampiyonluk tartışmaları konusunda ilk başlarda sessiz kaldığını ve geç tepki gösterdiğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Mustafa Cengiz ve yönetimi biraz geç de olsa 28 şampiyonluk konusunda geç de olsa yanıt vermeye başladı. Bu tepkilerin de Galaatasaray'a yakışır şekilde olması gerek. Tarihçilerden destek almaları önemli. Kulübümüz gerekli adımları atmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Galatasaraylılara da desteklemek düşer" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu'nun diğer başkan adaylarına mesajı..

Bu arada Eşref Hamamcoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk, Ozan Korkut gibi adaylığını açıklayan isimlere başarı diledi. Hamamcıoğlu, "Benim dışımda da değerli arkadaşlarım adaylarını açıkladılar. Hepsini tanırım ve hepsinin içinde birbirinden değerli üyelerimiz var. Hepsine başarılar diliyorum. Pandemi nedeniyle genel kurullar yapılamıyor ama seçimler yapılıyor. Galatasaraylılar Derneği seçimi yapıldı. Divan Kurulu seçimi var. Bunlar yapılabiliyor. Camiayı rahatlatmak ve genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkileri doğru kullanabilmek için seçimli genel kurul yapılmalıdır. Bu seçimin 29 Mayıs'ta yapılabilmesi gerekiyor. Galatasaray'ın tüm paydaşlarını oy kullanmaya davet ediyorum. Herkes hür iradesini ortaya koymalıdır" dedi.

Mustafa Cengiz yönetimi seçim konusunda kararlı mı?

Galatasaray'ın şu andaki başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin seçim konusunda kararlı olup olmadığı konusunda da Eşref Hamamcıoğlu, "Mustafa Cengiz'in kararlarını bilemem. Yönetimin içinde seçim yapalım diyen ekip çoğunlukta. Seçimi ertelemek isteyen de var. Bunu genel kurul değerlendirmelidir" açıklamasını yaptı.

Hamamcıoğlu: Çatı aday yaklaşımını doğru bulmuyorum

Seçim gündemini meşgul eden konulardan biri olan 'Çatı Aday' konusunda Eşref Hamamcığlu çarpıcı mesajlar verdi. Hamamcıoğlu, "Galatasaray 540 yıllık bir demokrasi kültüründen gelmektedir. Farklı düşünceler olmalıdır bu da Galatasaray'ın zenginliğidir. Tek adaylık konusunda konsensüs sağlanırsa ben seçime girerim düşüncesini doğru bulmuyorum. Genel Kurul karar verir. Galatasaray'da farklı fikirlerden çok büyük kazanımlar sağlanmıştır. Çatı Aday yaklaşımını doğru bulmuyorum. Farklı fikirler çarpışırlar ama herkes seçim sonrası kenetlendir ve Galatasaray'ın menfaatleri konusunda çalışmaya devam eder" dedi.

"Başkan adaylığı konusunda en doğru kararı Terim verir"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Bu konudaki fikri sorulan Eşref Hamamcıoğlu, "Sayın Fatih Terim, Galatasaray'ın bir üyesidir. Divan Üyesi olarak istediği zaman başkan adayı olmaya hakkı vardır. Bu konuda benim bir değerlendirme yapmam çok doğru olmaz. Galatasaray'da adaylık şartları tüzükte bellidir. Fatih Terim'in liyakati fazlasıyla var. Adaylığını açıklayan bizlerden bir farkı yoktur. En doğru kararı Fatih Terim kendisi verecektir" görüşünü paylaştı.

"Galatasaray'ın şampiyonluk şansı devam ediyor"

Listesindeki isimlerin netleştiğini ve önümüzdeki haftadan itibaren listeyi kamuoyuyla paylaşacağını dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın şampiyonluk şansı ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Futbol takımımızın şampiyonluk şansı halen var. Bizim şansımız devam ediyor. Galatasaray finale iyi girmiştir. Futbol takımımızın motivasyonu, Fatih Terim'in finallerde nasıl yarıştığını yıllarca gördük. Şansımız halen devam etmektedir. Evet, mağlubiyetler aldık. Ama 3 puanlı sistemde fark kapanabilir. Ben Galatasaray'ın ipi göğüsleyeeceğini düşünüyorum."

"Kemerburgaz projesi öncelikli konularımız arasında"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcığlu, Kemerburgaz projesi için de açıklamalar yaptı. Bu projenin öncelikli projelerden biri olacağını ifade eden Hamamcıoğlu, "Kemerburgaz ile ilgili karar yeni alınmış bir karar değil. Florya'ya sıkışıp kaldığımız, Avrupa'daki rakiplerimizin altyapı tesislerine bakacak olursak Galatasaray'ın marka değerine uygun bir tesisin yapılması kaçınılmazdır. Kemerburgaz projesi, yönetime gelirsek öncelikli konularımızdan biridir. Kemerburgaz arazisi Galatasaray'ın çıkış noktalarından biri olacaktır. Öncelikli projelerimizden biridir" diyerek sözlerini tamamladı.



