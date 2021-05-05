FANATİK, Galatasaray'ın 29 Mayıs'ta yapılacak olan kongresi öncesi başkan adayları ile röportajlara devam ediyor. Bu kez konuğumuz, daha önce Sarı-Kırmızılı kulüpte yöneticilik de yapmış olan Burak Elmas. Geniş bir ekiple çalışan Elmas, kulübün sorunlarından, hedeflerine ve adaylarla ilişkilerine kadar sorularımızı içtenlikle yanıtladı...

Sizi başkan adayı olmaya sevk eden en büyük neden ne oldu?

"Galatasaray'ın şu anda belki de tarihinin en zor dönemeci ile karşı karşıyayız. Kuruluş değerlerinden uzaklaşmaya yüz tutmuş, kronikleşmiş birçok sorunu olan bir Galatasaray var. Galatasaray'ın bu dönem yapacağı seçim, geleceği için çok önemli. Bu dönemde ben yola çıkarken, aday olmak için değil, Galatasaray'a doğru bir çözüm yaratabilmek için görüşmeler yaptım. Bu çözüm arayışlarında da en önemli önceliğim, Galatasaray'ın, en iyi başkan adayı, en iyi yönetim ekibiyle beraber bu sorunları çözebilmesiydi. Bunun için de camianın önde gelen bütün büyükleriyle, fikir liderleriyle bire bir görüşmeler yaptım."

Başkan seçildiğiniz takdirde ilk icraatınız ne olacak?

"Birçok şeyi aynı anda yapmak mecburiyetimiz var. Çünkü Galatasaray'ın uzun süredir çözülememiş artık kronikleşmiş birçok problemi var. Zaten bu kadar problem olduğu için de bu kadar yetkinlikte arkadaşı bir araya getirdik. Bir yönetim kurulunun 3 kişiyle çalıştığı bir senaryoda çözülebilecek konular değil bunlar. Kendimize bir ilk 100 gün planı çıkardık. Bu 100 gün planında bütün bu problemlerin çözümü bütün yapmamız gerekenlerin listesi belli. Bunları zaten yakında üyelerimizle, Galatasaraylılarla, bütün kamuoyu ile paylaşacağız. Yani tüm çalışma planımız hazır."

Siz başkan olduğunuz takdirde Fatih Terim ile nasıl bir yol haritası belirleyeceksiniz?

"Fatih hoca benim için öncelikle çok iyi bir Galatasaraylı. İkincisi çok sevdiğim ve Galatasaray'ın başarısı için birlikte çalıştığım bir Galatasaraylı. Üçüncüsü de Galatasaray Teknik Direktörü. Ama benim için birinci ve ikinci, üçüncünün önünde. Fatih hoca ile özel bir ilişkim var. Genel kurulumuz da teveccüh gösterirse zaten hemen oturup, ne yapmamız gerektiğini konuşuruz. Tabii herkes merak ettiği için soruyor ama Fatih hoca zaten Galatasaray'ın içinde. Dışarıdan biri olmadığı için ev sahibi. Ev sahibi ile ilgili evde olacak mı, olmayacak mı diye bir tartışma saçma ve haksızlık. Hoca hem başarılı hem de zor birkaç sene geçirdi son dönemde. Onun için bir oturup yaşadıklarını, sonucunda ne yapmak istediğini anlamak lazım."

Göreve gelirseniz sıcak para arayışını nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?

"Galatasaray'ın göreve gelen hiçbir yönetimi kasada parayla Galatasaray'ı teslim almadı. Her zaman bir nakit açığı vardı. Dönemsel bir sorun değildir bu. Bunun da sebebi nedir? Galatasaray'ın gelirlerinden fazla harcama yapması. Burada Galatasaray markasını doğru yönetmek, gelir yollarını doğru bir strateji ile uygulayıp yönetmek lazım. Giderleri de son derece sistematik, karar mekanizmalarında gerçekten detaylı düşünülmüş ve Galatasaray'ın uzun vadeli stratejileri doğrultusunda alınmış kararlarla vermek lazım."

Nasıl bir seçim olacak? Sizin diğer adaylarla iletişiminiz nasıl?

"Galatasaray çok ayrıştı. Geçmiş dönemlerdeki iç çekişmelerden çok zarar gördü. Bizim hedefimiz, kim kazanırsa kazansın, Galatasaray'a yakışır bir seçim ortamında, ayrışmamış bir Galatasaray teslim alması ki, Galatasaray'ı birlik, beraberlik halinde bu zor dönemde aynı hedefe taşımak ve birleştirmek kolay olsun. Onun için biz sadece projelerimizi, Galatasaray için yapmak istediklerimizi anlatırken, başka kişilerin söylemleri ne olursa olsun Galatasaray'ı bir kavga, bir ayrışma ortamına çekmeden bu süreci yürütmek konusunda çok kararlıyız."

Eşref Hamamcıoğlu'nun FANATİK'e verdiği röportajda Metin Bey ve sizle ilgili bir söylemi oldu. Sonrasında tartışma sosyal medyaya sıçradı. Ne söylemek istersiniz?

"Eylül 2020'de tüm Galatasaray paydaşları ile görüşerek, Galatasaray'ın en iyi formülü oluşturması için uğraştım. Fakat böyle bir formül o gün oluşmadığı için de Galatasaray'ın bu döneminde doğru yönetilmesi ve çok iyi opsiyonlar arasından seçim yapılmasının önemli olduğunu düşünerek, bu yola çıktım. Çıkarken de tüm görüştüğüm önemli Galatasaraylılara 'Bir daha geri dönmemek üzere çalışacağım' dedim. Benim birleşmeden anladığım ile bazı Galatasaraylıların birleşme ile kastettikleri arasında ciddi farklar var. Bundan sonra da hiçbir adayla polemiğe girmeyeceğiz. Sadece doğrularımızı söyleyerek, kendi yapacaklarımızı söyleyerek, bu süreci götüreceğiz."

Eklemek istediğiniz bir mesajınız var mı?

"Herkesin hizmet edebileceği, herkesin bu zor durumdan aydınlık geleceğe çıkışına katkı verebileceği bir Galatasaray'ı tekrar yaratmak istiyoruz. Türk sporunda Galatasaray'ın liderliği olmazsa, Türk sporu ileriye gidemez. Burada Galatasaray birleşerek, bütün insan kaynağının katkısı ile Türk sporunu ileri taşımak ve Türk sporundaki liderlik bayrağını yeniden geri almak durumundadır."

Metin Karabaş