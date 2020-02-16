Galatasaray - Başakşehir U14 maçında gerginlik

U14 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele 52. dakikada Berk'in penaltıdan attığı golle 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile sona ererken, maçın 64. dakikasında tatsız bir olay yaşandı.

Bir pozisyon sonrası Başakşehir'in teknik sorumlusu Ali Güzeldal hakeme itiraz etti. Bunun üzerine sarı kart gören Güzeldal, itirazlarını sürdürünce hakem kırmızı kartını çıkardı. Bunun üzerine adeta çılgına dönen Güzeldal, hakemin üzerine yürüdü ve saldırı girişiminde bulundu. Araya girenler olayın büyümesini engelledi.

İHA