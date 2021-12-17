Galatasaray - Başakşehir maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'in 17. haftasında kazanmak zorunda olan iki takım karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3.14 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Galatasaray evinde maç başına 1.86 puan alırken Başakşehir deplasmanda 1.29 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Galatasaray son hafta Sivasspor 'a 1-0 yenildi. Beklenildiği gibi Avrupa dönüşü bitkin olan Aslanlar oyunda varlık gösteremedi. Galatasaray için daha üzücü durum geride en çok güven veren oyuncusu Fernando Muslera'yı uzun süre kaybetti.

Başakşehir, son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Emre Belozoğlu'nun öğrencileri beklenilen kadar baskılı oynamasa da ihtiyacı olan 3 puanı aldılar. İyi bir ritim yakalayan İstanbul ekibi son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik aldı. Başakşehir deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gördü.

Maçın beklentisi iki takımın karşılıklı gol atmasından yana.

Oran Analizi

Galatasaray için ilk yarıda rakiplerine 3.5 oran verildiği toplam 15 maçta hiç ilk yarısını kaybetmedi.

Başakşehir için ilk yarı 1.5 alt oranı 1.32 olduğunda toplam 6 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.











