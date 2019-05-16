Galatasaray - Başakşehir maçının kilit adamları

Ligin 32'nci haftası sonunda 66'şar puanla ilk 2 sırada yer alan Galatasaray lider, Başakşehir ise 2'nci sırada yer alıyor. İki takım da 32 maçta 19 galibiyet 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, sar kırmızılı takım 67 gol attı ve 31 gol yedi. Turuncu lacivertliler ise 47 kez gol sevinci yaşarken 19 gole engel olamadı.

İLK MAÇ BERABERE

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı evinde ağırladığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Turuncu lacivertli takım İrfan Can Kahveci'nin 18'inci dakikada attığı golle öne geçerken, sarı kırmızılılar 30'uncu dakikada Eren Derdiyok'un penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla bitti.

KİLİT İSİMLER VİSCA VE FEGHOULİ

Gösterdikleri performansla takımlarını şampiyonluk yarışı içinde tutan Medipol Başakşehirli Edin Visca ve Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, 33'üncü haftada oynanacak kritik Galatasaray - Başakşehir maçında da kritik roller alacak.

29 yaşındaki Bosnalı futbolcu Visca, bu sezon 32 maçta da forma giyerken 12 gol attı ve 14 golün de hazırlayıcısı oldu ve takımının attığı 47 golün 26'sına direk katkıda bulundu. Cezayirli futbolcu ise takımı adına kritik anlarda sorumluluk alarak attığı goller, yaptığı asistler ve gösterdiği performansla öne çıkan isim oldu. Feghouli bu sezon 28 maçta 8 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist yaptı.

AVCI MI, TERİM Mİ?

Süper Lig'in 2 önemli teknik adamı Abdullah Avcı ve Fatih Terim, Süper Lig'de 5'inci maçlarında karşı karşıya gelecek. İki hocanın da 1'er galibiyeti bulunurken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 1999-2000 sezonunda İstanbulspor'un başındayken Galatasaray deplasmanına çıkan Avcı, deplasmandan 1-1'lik eşitlikle döndü. 2011-2012 sezonunun ilk maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. 2017-2018 sezonunun 29'uncu haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyi ev sahibi olan sarı kırmızılı takı 2-0'lık skorla kazanarak liderlik koltuğuna oturdu ve sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon Başakşehir'in ev sahipliğinde oynan maç ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)



