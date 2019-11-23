Galatasaray-Başakşehir maçının fotoğrafı!

Galatasaray adına kötü giden sezonu işte bu kareler özetler gibiydi. Takımın ne mücadelesinden ne de performansından memnun olan Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir maçında son düdük çaldığında çok üzgündü. Öyle ki bir taraftar üzerindeki formayı çıkarıp sahaya attı. Galatasaray altyapısında oynayan ve maçta görevli olarak top toplayıcılık yapan minik ise sahadan bu kez top yerine forma toplamak zorunda kaldı.

Önce yerlileri çağırdılar

Karşılaşmayı 36 bin taraftar izlerken, maç öncesi yaşanan bir görüntü de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Sarı-Kırmızılılar, oyuncular ısınmak için sahaya çıktığında önce yerlileri tribüne davet etti. Bu da, taraftarların artık takımda daha fazla yerli oyuncu görmek istediğinin çok açık bir mesajı oldu.

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