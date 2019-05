Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014’te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor. Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik müsabakayı kazanan takım, son hafta müsabakalarına bakılmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek. Beraberlik halinde ise iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadelede beraberlikle sona erdiği için genel averajı daha iyi olan Galatasaray son haftaya avantajlı girecek. Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in teknik direktörleri Fatih Terim ile Abdullah Avcı, 5. kez birbirlerine rakip olacak. İki teknik adamın rekabetinde galibiyet sayılarında 1-1’lik eşitlik bulunuyor Rekabetteki son maç 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Mayıs pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Dev maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic.

Düdük Cüneyt Çakır'da

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın 3 maçını yönetirken sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor' 1-0 yendiği, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çakır'ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başakşehir'in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştığı mücadeleyi yönetti.

Terim ile Avcı, 5. kez karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluk yolundaki kritik maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele deneyimli teknik adamlar Abdullah Avcı ve Fatih Terim’i de 5. kez karşı karşıya getirecek. İki teknik adam arasında bugüne kadar oynanan maçlarda galibiyet sayısı ve atılan gollerde eşitlik bulunuyor. Söz konusu dört maçın tamamında Fatih Terim, Galatasaray’ın başında yer alırken, Abdullah Avcı, bir maçta İstanbulspor teknik direktörü olarak Terim’e rakip oldu.

Birer galibiyet

Fatih Terim ve Abdullah Avcı’nın takımları arasında geride kalan 4 maçta iki teknik adam da 1’er kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Rekabette atılan gol sayılarında da bir eşitlik söz konusu. Avcı ve Terim’in takımları 4 maçta 4’er kez fileleri havalandırmayı başardı.

İlk maç 2000 yılında

Fatih Terim ve Abdullah Avcı’yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 40. dakikada Mithat Yavaş’ın attığı golle konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım 71. dakikada Recep Çetin’in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. İki teknik adamın takımları arasındaki ilk karşılaşma bu golle 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Terim ve Avcı’nın ikinci karşılaşması ise ilk buluşmadan 11 yıl sonra yaşandı. O günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 11 Eylül 2011’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile bitti. Abdullah Avcı’nın ekibinin galibiyet golleri 42. dakikada Efe İnanç ve 82’de Pierre Webo’dan geldi. İstanbul ekibinin o günkü kadrosunda bugün de takımın önemli isimlerinden olan Edin Visca ve Mahmut Tekdemir de yer alıyordu.

Terim ilk galibiyetini 3. maçta kazandı

İki teknik adam arasındaki rekabette Fatih Terim ilk galibiyetini 3. maçta elde etti. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 15 Nisan 2018’de Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Bu maça rakibinin 2 puan önünde lider çıkan Medipol Başakşehir, Mariano ve Adebayor’un (kendi kalesine) golleriyle mağlup oldu ve bitime 5 hafta kala liderliği Galatasaray’a kaptırdı. Sarı-kırmızılı takım kalan haftalarda hata yapmadı ve 21. şampiyonluğunu elde etti. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Başakşehir’de oynanan karşılaşma ise İrfan Can Kahveci ve Eren Derdiyok’un karşılıklı golleriyle 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Terim-Avcı rekabeti

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle: Tarih Kulvar Terim’in takımı Avcı’nın takımı Skor 15 Aralık 2018 Süper Lig Galatasaray Medipol Başakşehir 1-1 15 Nisan 2018 Süper Lig Galatasaray Medipol Başakşehir 2-0 11 Eylül 2011 Süper Lig Galatasaray İstanbul B. Bld. 0-2 21 Mayıs 2000 Süper Lig Galatasaray İstanbulspor 1-1

'Başakşehir'i ben bitireceğim'

Galatasaray’ın olay adamı Diagne, gözünü lig şampiyonluğuna çevirdi. Son Rize deplasmanında, kulübenin aksi yöndeki kararına rağmen penaltı atışını kendi kullanıp gol e çeviren Senegalli futbolcu, kupa finalinde de Akhisar’a karşı benzer bir olay yaşadı, ancak bu ke z penaltıyı kaçırınca, hocasını çılgına çevirdi. Her şeye rağmen skoru belirleyen üçüncü golü kaydetmeyi başaran Diagne, ligdeki 30 golün ardından, kupayı da boş geçmemiş oldu. Stat çıkışında basın mensuplarına ayak üstü röpor taj vere n tecrübeli oyuncu, eliyle boğaz kesme işareti yaparak, “Önümüzdeki maçta Başakşehir’i ben bitireceğim. Sorun yok” ifadesini kullandı.

Kupa beyi Fatih Terim...

Sarı-Kırmızılı takımın başında 18. kupasını kaldırmanın gururunu yaşayan Aslan’ın hocası, şimdi de rotayı lig şampiyonluğuna çevirdi. Süper Lig’de 7 şampiyonluğu bulunan, 3. kez Türkiye Kupası’nı kazanan, 3 kez Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası’nda mutlu sona ulaşan, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası, 1 de UEFA Kupası kaldıran Terim, koleksiyonuna bir zafer daha eklemeye kararlı.

Kazanmak için oynarız’

Tecrübeli teknik adam, kritik maçla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Hangi sonuçların neye mal olacağı, hangi sonuçların ne getireceği çok açık. 50-55 bin kişiyle beraber Galatasaray takımı Ali Sami Yen’de kazanmak için oynayacaktır. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. Hiçbir rakibimizle ilgili de herhangi bir şey söylemiyoruz. İnşallah hem güzel bir maç olur, hem de bizim galibiyetimizle biter...”

‘Zor maç, kolay değil’

“Biz bu hafta 2 kupa haftası olabilir demiştik. 1 tanesini aldık şükür. Allah nasip ederse ikincisini almak de mümkün. Zor maç, kolay değil. Ama ben takıma da, oyuncularıma da her türlü etkene de güveniyorum.”

Başkan Cengiz: Daha bitmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başakşehir maçıyla ilgili olarak, “Son düdük çalınmadan bir şey demem, büyük konuşmamak gerek. Karşımızda çok ciddi, iyi futbol oynayan bir rakibimiz var. Elimizden geleni yapacağız, inşallah mutlu sona ulaşacağız” dedi.

Prim müjdesi

Sarı-Kırmızılılar’a prim müjdesi... Beşiktaş derbisi galibiyetine 3 milyon TL prim veren Sarı-Kırmızılılar, Rize deplasmanı için de aynı ücreti belirlemişti. Akhisar’la oynanan kupa finalinden hemen önce, bu primlerin hesaplara yatırıldığı öğrenildi. Müjdeyi kupa zaferinden sonra soyunma odasına inerek veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, pazar günkü şampiyonluk maçında Başakşehir’e karşı da 3 milyon TL prim vaadinde bulundu. Oyuncular bir kez daha rakamı 5 milyon TL’ye çekmeye çalışsa da, yönetimden, “Siz kazanın, biz gereğini yaparız” cevabını aldılar.

Tüm biletler bitmek üzere

Aslan’ın Başakşehir’le pazar akşamı oynayacağı şampiyonluk maçına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. 500 TL’nin altındaki tüm kategoriler tükendi. En pahalı tribünlerde de az sayıda bilet kaldığı, stadın tamamen dolu olacağı belirtiliyor.

Finallerin takımı Aslan

Galatasaray, futbolda ulusal ve uluslararası kupa finallerinde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor. Avrupa’da iki kez finale yükselen Cim Bom, ikisini de kazandı. Ulusal kupalarda 54 kez finalde mücadele eden Sarı-Kırmızılılar, 38 kez mutlu sona ulaştı.

Aslantepe’de bayrak şov

Başakşehir maçının biletlerini dakikalar içinde tüketen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bugün Türk Telekom Stadı’nı tıklım tıklım dolduracak. Galatasaray’ın hedefi, Beşiktaş maçındaki 51 bin 578 kişilik rekoru kırmak. Yönetim de müthiş bir hazırlık içinde. Bugün tüm koltuklarda Galatasaray bayrakları olacak ve karşılaşma başlarken tribünlerde müthiş atmosfer oluşacak.

Aslan için rekor zamanı

Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazanarak; daha önce 22 Eylül 1996 ile 12 Eylül 1998 arası Fatih Terim’le ligde iç sahadaki 35 maçlık (29 galibiyet/6 beraberlik) yenilmezlik serisini yakalamıştı. Cim Bom bugün Başakşehir’i devirirse; hem şampiyon olacak hem de rekor kırıp lig tarihindeki en uzun iç saha serisine ulaşacak.

İçeride Cim Bom dışarıda Başakşehir

Cim Bom, bu sezon ligde sahasında yenilgisi olmayan tek takım. 16 maçta sadece 4 kez berabere kalan Sarı-Kırmızılılar; Türk Telekom’da toplam 40 puan kazandı. Cim Bom aynı zamanda; iç sahada en çok gol atan (45) ve rakibi Başakşehir’den sonra (10) en az gol (11) yiyen takım. Başakşehir ise deplasman kralı. Abdullah Avcı’nın ekibi, rakip sahalarda elde ettiği 32 puanla deplasman cetvelinin lideri. Başakşehir dış sahadaki 16 maçın 10’unda gol dahi yemedi.

İlk heyecanı yaşayacaklar

Galatasaray kadrosunda yer alan 28 futbolcunun 15’i ilk kez Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Diagne, Onyekuru, Ndiaye (geçen sezon devre arasında ayrıldı), Marcao, Luyindama, Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, daha önce Türkiye’de şampiyonluk görmeyen isimler.

Telekom kapalı gişe

Aslan’ı yarın müthiş bir atmosfer bekliyor... Sarı-Kırmızılı ekibin Türk Telekom Stadı’nda Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri tamamen tükendi. Bilet fiyatlarının pahalı olmasına rağmen maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, tribünleri tam anlamıyla bir şölen yerine çevirmeye hazırlanıyor. Kombine kart sahiplerinin da stada gelmesiyle birlikte 50 bin kişinin tribünde olması bekleniyor. Galatasaray maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve taraftarlarla futbolcular kutlamayı hep birlikte yapacak.

Altıncı farklı şampiyon olabilir

Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı deplasmanda yenmesi halinde Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak. Süper Lig’in 60 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor şampiyonluğa uzanan takımlar oldu. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig’de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.

İlk kez şampiyonluk yaşayacaklar

Medipol Başakşehir’in maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların yarısından fazlası da ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak. Galatasaray’ı mağlup etmesi durumda turuncu-lacivertli kulübün sezonun ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesindeki 28 futbolcunun 15’i kariyerlerinde ilk kez top oynadıkları ülke liglerinin en üst düzey liginde şampiyonluk kupasını kaldıracak.

İlk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak isimler şunlar: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu, Joseph Attamah, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Mert Çelik ve Salim Farsak.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış isimler

Medipol Başakşehir’in kadrosundaki 6 futbolcu daha önce Süper Lig’de farklı takımlarda şampiyonluk kupasını kaldırdı. Emre Belözoğlu (4 kez Galatasaray, 2 kez Fenerbahçe), Arda Turan (1 kez Galatasaray), Demba Ba (1 kez Beşiktaş), Mert Günok (2 kez Fenerbahçe), Uğur Uçar (2 kez Galatasaray) ve Gökhan İnler (1 kez Beşiktaş) Süper Lig’de geçmişte şampiyonluk sevinci yaşamış isimler. Turuncu-lacivertli takım şampiyon olursa 39 yaşındaki Emre Belözoğlu üçüncü bir takımla 7. Süper Lig şampiyonluğunu kazanmış olacak.

Farklı liglerde şampiyonluk yaşayanlar

Medipol Başakşehir’in kadrosunda yer alan futbolcuların 9’u ise daha önce farklı liglerle şampiyonluklara ulaştı. Turuncu-lacivertli takımın oyuncularından Robinho 2 kez Real Madrid ile İspanya, 1 kez Milan ile İtalya, 2 kez Santos ile Brezilya, 1 kez de Guangzhou Evergrande ile Çin, Gael Clichy 2 kez Manchester City ve 1 kez Arsenal ile İngiltere, Eljero Elia 1 kez Feyenoord ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtalya, Serdar Taşçı, 1 kez Spartak Moskova ile Rusya ve 1 kez Bayern Münih ile Almanya, Junior Caiçara 3 kez Ludogorets ile Bulgaristan, Edin Visca 2 kez Zeljeznicar ile Bosna Hersek, Milos Jojic 1 kez Partizan ile Sırbistan, Gökhan İnler 1 kez Leicester City ile İngiltere ve Arda Turan 1 kez Atletico Madrid ve 1 kez de Barcelona ile İspanya’nın en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Robinho 5. farklı ülkede şampiyonluğa yakın

​Medipol Başakşehir’in Brezilyalı yıldızı Robinho, Spor Toto Süper Lig’de de şampiyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış olacak. Real Madrid ile 2 kez İspanya’da, Milan ile 1 kez İtalya’da, Santos ile 2 kez Brezilya’da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin’de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig’i de eklemeyi hedefliyor.