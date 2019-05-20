Galatasaray Başakşehir maçında ilk defa...

Bajic zoru başardı. Sezon başından bu yana hiç kafayla avlanmayan Galatasaray fileleri, Bajic tarafından havalandırıldı.

17. dakikada Elia’nın rakibinin üstüne gidip, sol ayakla açtığı ortaya Bajic, penaltı noktasından oldukça isabetli bir kafa vuruşu yolladı. Sarı-Kırmızlılar’ın iki uzun stoperi Marcao ve Luyindama, Bajic’i durduramadı. Bu maça kadar hiç kafa golü yemeyen Galatasaray, böylece şampiyonluk maçında bir ilk yaşadı. Bajic’in attığı gol ise hafta içinde çalışma ürünüydü. Turuncu-Lacivertiler, kanat akınlarında Elia ve Visca’nın ters ayağını kullanmayı denemişti. (Akşam)