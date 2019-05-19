Galatasaray-Başakşehir maçında dikkat çeken istatistikler

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda takipçisi Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik müsabakayı kazanan takım, son hafta müsabakalarına bakılmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek. Beraberlik halinde ise iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadelede beraberlikle sona erdiği için genel averajı daha iyi olan Galatasaray son haftaya avantajlı girecek.

■ Galatasaray; ligde genel karneye bakıldığında rakibine üstün. Ancak, son 9 karşılaşmada Aslan sahadan 2 kez galibiyetle ayrıldı. Başakşehir bu maçların 4’ünü kazanırken, 3 kez berabere kaldı.

■ Türk Telekom’da iki rakip bu akşam 7. kez ligde karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın yeni stadında Başakşehir’e karşı yaşadığı 3 galibiyette de takımın başında Fatih Terim vardı. 2 beraberlikte Hamza Hamzaoğlu ve Orhan Atik, tek yenilgide ise kulübede Riekerink oturuyordu.

■ Ligde çıktığı üst üste 18 maçı da kaybetmeyen Galatasaray, şu an devam eden en uzun seriye sahip. En son 14. haftada Vodafone Park’ta Beşiktaş’a 1-0 yenildi.