Sivas deplasmanında Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda yediği golle 1-0 kaybeden Galatasaray , son 5 lig maçını galibiyetsiz geçmiş oldu. Muslera'nın yokluğunda eldivenler İsmail Çipe'ye emanet olacak ve Çipe, Süper Lig 'de ikinci kez Galatasaray formasıyla bir mücadeleye ilk 11'de başlamış olacak. En son 2018/19 sezonunun son haftasında Sivasspor 'a karşı ilk 11'de olan Çipe, o maçta kalesinde 4 gol birden görmüştü ve sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 4-3 kaybetmişti. Muslera dışında Sacha Boey ve Christian Luyindama da sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Marcao'nun durumu ise maç saati netleşecek. TD Fatih Terim "Nelsson & Alpaslan" stoper ikilisiyle maça başlayabilir. Orta alandaki "Taylan, Cicaldau & Berkan" üçlüsü bozulmaz. Hücumun en ilerisinde Mbaye Diagne olur, kanatlarda Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu izleriz.

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Takımın başına Emre Belözoğlu geldikten sonra büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir, 41 yaşındaki teknik adamla çıktığı 8 lig maçında 22 puan (7 galibiyet - 1 beraberlik) topladı ve 16 hafta sonunda 4. sıraya kadar tırmandı. Son 3 lig maçında kaleyi Muhammed Şengezer koruyor ve bu 3 maçın 2'sinde gol yemedi. Muhammed'in önünde "Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali" dörtlüsünü izliyoruz. Kaptan Mahmut Tekdemir orta alanda sakatlığı olmadıkça değişmiyor. Yanında Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Danijel Aleksic dörtlüsünden ikisini görüyoruz. Bir kanatta Edin Visca, diğerinde Nacer Chadli forma giyiyor. Hücum merkezinde Stefano Okaka değişmez. Visca'nın 11 gol katkısı (3 gol - 8 asist), Okaka'nın ise direkt 8 golü bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 5 lig maçının tamamında ilk yarılarda eşitlik (İYX) vardı.

- Başakşehir'in Emre Belözoğlu yönetiminde deplasmanda oynadığı 3 maç da "2.5 ÜST" bitti.

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