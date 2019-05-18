Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak “Süper Lig finali”ne talep oldukça yoğun...

Kombineler ve misafir tribün hariç satışa sunulabilen 7 bin 500 dolayındaki bilete 100 bine yakın talebin geldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp doğal olarak böyle bir talebi karşılayamayacağı için oldukça zorlandı.

Tarihi ana tanıklık etmek isteyen on binlerce taraftar çeşitli yollardan kulübe başvururken, sarı-kırmızılı yönetim ne yapacağını şaşırdı. Yakınlarından, kongre üyelerinden sürekli olarak “Bilet nasıl bulabiliriz?” sorusuna muhatap kalan idareciler, olumsuz yanıt vermek durumunda kaldı.

Başakşehir maçı için futbolcuların da bilet talebinde bulunduğu bildirildi. Diagne, Feghouli, Belhanda, Muslera gibi isimler başta olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncuların akrabalarını ve misafirlerini bu özel gecede statta ağırlamak istedikleri bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübün Florya için yaklaşık 500 bilet ayırdığı öğrenildi.

Diğer taraftan Beşiktaş maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle kuzey, güney ve batı tribünlerinde çok sayıda taraftarın elektronik biletleri bloke edilirken, onların yerleri de kulübe devredildi. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki sezonun final maçı sarı-kırmızılı kulübün kasasını da dolduracak. Sarı-kırmızılılar sadece bilet satışından yaklaşık 5 milyon lira kaynak sağlayacak.

Kaynak: Skorer