Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na geldi

Süper Lig’in 29’uncu haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 21:00’de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.

Sarı-kırmızılı kafile, kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı stadyuma gelirken sezon başından beri olduğu gibi şarkı dinledikleri ve otobüs camlarına vurarak stadyuma giriş yaptıkları görüldü.