Galatasaray - Başakşehir Canlı

Galatasaray’ın konuğu Başakşehir...Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK galibiyetleriyle 3 maçlık seri yakalayan Fatih Terim'in ekibi, serisini Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor. 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen, geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor karşısında dağılan Başakşehir ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da transferin son günü kadroya katılan Mohamed maç kadrosunda. Başakşehir ise yeni hocası Aykut Kocaman ile ilk sınavını verecek.

Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6’sını kazanan, 6’sında berabere kalan ve 9’unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.

Galatasaray - Başakşehir ilk 11'leri

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Babel

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli





MAÇ BAŞLADI

3.dakikada sağ kanattan Deniz Türüç geldi ceza sahasına ortaladı savunmada Donk topu uzaklaştırdı

4.dakikada Başakşehir takımından Deniz Türüç kısa süreli sakatlık geçirdi ve yeniden oyuna dahil oldu

7.dakikada sol kanattan Onyekuru hızlı geldi çaprazdan şutunu çekti top üstten auta gitti

10.dakikada Galatasaray'da Etebo serbest vuruşu kullandı şutu yandan auta gitti

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ! 15.dakikada sol kanattan gelişen atakta Gulbrandsen sert vurdu kaleci Muslera topu kornere çelmeyi başardı

19.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Marcao ile Epueranu hava topuna çıktı ve Epureanu yerde kaldı. Konuk ekibin oyuncuları penaltı itirazlarında bulundu

PENALTI KARARI! 20.dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Arda Kardeşler VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verdi

SARI KART! 21.dakikada penaltı pozisyonda rakibine faul yapan Marcao sarı kart gördü

MUSLERA KURTARDI! 22.dakikada Guiliano'nun penaltısını Muslera kurtardı. Uruguaylı kaleci soluna yattı ve köşeye giden topu kontrol etti

























Aykut Kocaman yine Galatasaray maçıyla başlıyor

Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Aykut Kocaman, 23 Kasım 2018'de Konyaspor'un başına geçtiğinde de ilk sınavını Galatasaray'a karşı vermişti. O günkü mücadele 1-1 sona ermişti. Aykut hoca bugün de Aslan’dan puan koparmaya çalışacak.

Galatasaray'da 6 eksik

Galatasaray’da tedavi süreçleri devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda bulunamayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular Omar Elabdellaoui, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao, maçta görev alamayacak.

Belhanda ve Luyindama kart sınırında

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Visca, Chadli ve Berkay zorlu maçta yok

Başakşehir’de tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek. Rafael ve Giuliano’nun durumu ise maç günü netlik kazanacak. Turuncu Lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Epureanu, Mahmut ve Deniz ceza sınırında

Bu sezon 3’er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç, Galatasaray müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük’ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 26. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12’sini Galatasaray, 7’sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

Galatasaray’ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir’i 12 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6’sını kazanırken, 4’ünde berabere kaldı ve 2’sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.