Galatasaray-Banega flörtünde son dakika! İmza an meselesi...

Galatasaray Banega için geri sayımda... Cim Bom’un haftalardır kadrosuna katmaya çalıştığı Arjantinli yıldız artık Sarı-Kırmızılı formaya çok yakın. Çünkü Sevilla’ya takasta gitmesi planlanan Fernando, İspanyol ekibiyle her konuda anlaştı. Galatasaray’ın eski sportif direktörü Cenk Ergün’e de “Bana sorarsan birkaç güne transfer tamamlanır” açıklaması yaptı. Galatasaray Yönetimi, Fatih hoca ve ekibiyle gerçekleştirilen son toplantı sonrası Banega gelmeden kesinlikle Fernando’yu Sevilla’ya göndermeme kararı almıştı. Kısacası tarafların bugün yarın takas artı para formülü üzerinde anlaşması bekleniyor.

3-3.5 milyon Euro...

Fernando artı 3-3.5 milyon Euro civarı bir bedelle Banega’yı renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray’da, 31 yaşındaki Tangocu da Aslan olmak için sabırsızlanıyor. İnter’den eski takım arkadaşı olan Yuto Nagatomo’yu Instagram’dan takip eden Banega, Cim Bom’un başarılı sol bekinin Mustafa Kapı ile paylaştığı idman fotoğrafını beğendi. Banega’nın kısa zamanda İstanbul’a gelip, 17 Temmuz’da başlayacak yurt dışı kampında takımla beraber olması planlanıyor.

Metin Karabaş



