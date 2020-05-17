Galatasaray Kulübü, "Baba" lakaplı unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gündüz Kılıç’ın ölümünün 40. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki anma mesajında, "Galatasaray’ın ruhuna benliğini katan ve Galatasaray’ı herhangi bir spor kulübü olmanın ötesine taşıyan efsanevi isimlerden olan Gündüz Kılıç, tam 40 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı’nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç’ı ölümünün 40. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gündüz Kılıç 29 Ekim 1918, İstanbul'da doğmuştur 17 Mayıs 1980, New York, ABD'da ölmüştür.Türk futbolcu, teknik direktör. Atatürk'ün yakın arkadaşı ve koruması Kılıç Ali'nin oğlu ve Altemur Kılıç'ın ağabeyidir.

Gündüz Kılıç kimdir?

1918'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ne girdi ve futbol kariyerine Galatasaray'da forvet olarak başladı. Futbola ara verip üniversite eğitimi için 1938'de Almanya'ya gitti. Türkiye'ye döndüğünde Ankara Demirspor'da oynadığı 1945-1946 arası hariç, yeniden Galatasaray formasını giydi ve iki lig şampiyonluğu yaşadı.

11 kez Türk millî futbol takımında görev aldı ve bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

1952'de Galatasaray futbol takımının ilk Türk teknik direktörü olarak, 1934 ile 1952 yılları arasında 18 yıl şampiyon olamayan Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Takıma aralarında Metin Oktay' ın da bulunduğu birçok yetenekli futbolcu transfer etti. Teknik direktörlüğü döneminde Galatasaray, 1962-63 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldi.

"Baba" lakaplı Gündüz Kılıç 17 Mayıs 1980'de New York'ta vefat etti. Aşiyan Mezarlığı'nda yatmaktadır.