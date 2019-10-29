Galatasaray ayağa nasıl kalkacak?

Ocak ayında bir operasyon yapmayı kafaya koyan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde alınan yenilgi sonrasında bunu daha da hızlandıracak.

Kısa vadede bazı isimleri kulübeye çekecek olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, bunun ardından orta ve uzun vadeli planlarını uygulamaya koyacak.

İşte Terim’in Cim-Bom’u ayağa kalkma planının detayları:

1. YILDIZLARA MAKAS:

Bu sezona kötü başlayan ve son kredilerini de derbide tüketen isimler ilk planda kulübeye çekilecek. Devre arasında da bu fubolcularla yollar ayrılacak.

Feghouli, Belhanda, Mariano ve Nagatomo, üzeri çizilen oyuncular... Özellikle Mariano ve Nagatomo konusunda Terim büyük pişmanlık duyuyor.

Her iki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi nedeniyle satılması planlanıyor. Feghouli ve Belhanda için menajerleri ile temasa geçilip cazip teklif getirmeleri söylenecek.

2. LİNNES DÖNÜYOR:

Lisansı bulunmasına karşın yabancı kontenjanı nedeniyle TFF listesinde bulunmayan ve Florya’da antrenmanlara devam eden Linnes’e ikinci yarı şans verilecek. Norveçli’nin joker özelliği teknik kadronun elini güçlendirecek. Martin Linnes konusunda bu nedenle Florya’da büyük pişmanlık duyuluyor.

3. GENÇLER SAHAYA:

Fatih Terim’in şans vereceğini söylediği gençler; Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Mustafa Kapı... Terim, Ozan Kabak örneğinde olduğu gibi bu gençlere şans tanıyacak. Ancak ilk 11 için bu gençlerin hazır olmadığı ve maç içerisinde sonradan sahaya sürülecekleri belirtiliyor.

4. SİSTEM ARAYIŞI:

Gençlerbirliği deplasmanından sonra Beşiktaş karşısındaki kötü futbol, takımın sisteminin sorgulanmaya başlamasına neden oldu. Bu nedenle takımın anlaşılamayan ve etkisiz kalan oyun planı gözden geçirilecek. Ekibe uygun taktik ve sistem üzerinde detaylı çalışmalar yapılacak.

(Milliyet)