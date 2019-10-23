Real Madrid karşısında sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 8 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (7 mağlubiyet, 3 beraberlik).

SON 30 MAÇTA 2 GALİBİYET

Öte yandan Galatasaray oynadığı son 30 Avrupa karşılaşmasında sadece iki galibiyet elde edebildi. Bu süreçte 19 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar 16 gol atarken kalesinde 52 gol gördü.