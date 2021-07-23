Galatasaray, Avrupa’da maziyi arıyor

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Galatasaray , eski yıllarını mumla arıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kupalarında çıktığı son 36 karşılaşmadan sadece 4 galibiyet çıkarabildi. Bu süreçte 10 beraberlik ve 22 yenilgisi bulunan Cim Bom, son 23 deplasman mücadelesinde ise sadece 1 kez kazandı. Son 7 yılda 4 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteremeyen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de son 32 turundan daha ileriye gidemedi.

Taraftar desteğiyle telafi

Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi eleme turunda mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir'de oynanacak rövanş karşılaşmasında Hollanda ekibini en az 4 farkla devirmeye ve turu geçmeye çalışacak. Bu karşılaşmada Sarı-Kırmızılı taraftarlar da takıma tribünden destek verebilecek.