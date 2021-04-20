Futbolun 12 dev kulübü (Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan), Avrupa Süper Ligi'ni kurdu, gözler Türk kulüplerinin bu oluşuma karşı tavrına çevrildi. İngiliz The Sun gazetesi, bu yeni ligde Galatasaray'ın da yer alacağını öne sürünce, Sarı-Kırmızılı camiada hem büyük heyecan yaşandı hem de kafalar karıştı. Konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA'ya açıklamalar yaparken, kulübün efsane başkanları Faruk Süren ve Ünal Aysal da FANATİK'e konuştu. İşte o açıklamalar...

Mustafa Cengiz: ‘Menfaat neyse onu yaparım’

"Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa’da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert’e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz."

Ünal Aysal: ‘Bu lige katılırsa büyük adım atar’

"2013’te Londra’da BBC’de ben ve Juventus Başkanı Agnelli bir programa çıktığımızda bazı şikayetlerimi dile getirmiştim. UEFA’nın kulüplere farklı uygulamalar yaptığını, gelir dağılımında adaletsizlikler olduğunu ve bu giderilmezse Avrupa Ligi’nin kurulması için çalışmalara başlayacağımı söyledim. Ertesi gün özellikle Beckenbauer’in ‘Böyle bir şeye izin vermeyiz’ şeklinde açıklamaları oldu. Bugün alınan kararlar son derece doğrudur. Bu aşamada politik etkenlerin devreye girip UEFA’nın ciddi yaptırımları olabilir. Ama bu durum mutlaka devam etmeli. Galatasaray kesinlikle bu lige girmeli. Biz de bunun için her şeyi yaparız. Bu karar için hukuken genel kurula gitmeye gerek yok. Başkan bu kararı alabilir. Galatasaray bu lige katılırsa büyük bir adım atar. Çünkü bizim gelirlerimiz düşük ama masraflarımız çok. Bu oluşumda ise gelirler yüksek ve devamlı. Galatasaray sürekli Avrupa’da mücadele etmiş olacak. Bu çok önemli bir kazanım. Yeni seçilecek yönetimin de önceliği bu konu olmalı."

Faruk Süren: ‘Sportif değil ekonomik mesele’

"20 sene önce de böyle bir oluşumdan bahsediliyordu. Daha sonra Ünal Aysal döneminde tekrar bir haraketlenme yaşandı. Avrupa Süper Ligi oluşumunda varılmak istenen nokta gelir paylaşımının düzenlenmesi. Bu aslında sportif değil, ekonomik mesele. Ekonomik çıkar meselesi. Futbol adına bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Gelir paylaşımı konusu mutlaka masada oturup konuşulmalı ve çözüm bulunmalı. Galatasaray’a böyle bir teklif gelirse mutlaka görüşülmeli ve sağlıklı karar verilmeli. Bu konuda UEFA’nın ciddi yaptırımları olabilir. Sert tedbirleri olacaktır. Bu durum kavga halinde olmamalı. Gelir paylaşımı olacaksa bu oturup tartışılmalı."

Metin Karabaş







