Galatasaray ile Club Brugge bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. maçta karşı karşıya geldi. Henüz 11'de Adem Büyük'le öne geçen Galatasaray, 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 2’ye çıkardı ve son sırada kaldı. Puanını 3'e yükselten Brugge ise 3. sırada bulunuyor.

Paris Saint-Germain, Bernabeu'da 2-0 geriye düştükten sonra 3 dakikada 2 gol bularak Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından PSG, Galatasaray maçı öncesi grup liderliğini garantiledi.

A Grubu puan durumu

1- PSG / 13 puan

2- Real Madrid / 8 puan

3- Club Brugge / 3 puan

4- GALATASARAY / 2 puan

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Grupta UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım son müsabakaların oynanmasının ardından belli olacak. Son hafta 11 Aralık'ta Galatasaray, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecekken, Belçika temsilcisi ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gitmesi için Brugge'ün Madrid'e puan kaybedip, kendisinin de PSG deplasmanında da kazanması gerekiyor.



