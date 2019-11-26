Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Galatasaray puan durumu
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gruptaki 5. maçına çıktı. Sarı-Kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için Club Brugge'ü devirmek zorundaydı. Fatih Terim'in ekibi 11. dakikada Adem Büyük'le 1-0 öne geçmesine rağmen 90+2'de Diatta'nin golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Son hafta PSG'yi devirmek zorunda olan Galatasaray, Brugge'ün Real Madrid'e karşı kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray puan durumu... İşte detaylar...
Galatasaray ile Club Brugge bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. maçta karşı karşıya geldi. Henüz 11'de Adem Büyük'le öne geçen Galatasaray, 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 2’ye çıkardı ve son sırada kaldı. Puanını 3'e yükselten Brugge ise 3. sırada bulunuyor.
Paris Saint-Germain, Bernabeu'da 2-0 geriye düştükten sonra 3 dakikada 2 gol bularak Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından PSG, Galatasaray maçı öncesi grup liderliğini garantiledi.
A Grubu puan durumu
1- PSG / 13 puan
2- Real Madrid / 8 puan
3- Club Brugge / 3 puan
4- GALATASARAY / 2 puan
Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider?
Grupta UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım son müsabakaların oynanmasının ardından belli olacak. Son hafta 11 Aralık'ta Galatasaray, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecekken, Belçika temsilcisi ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gitmesi için Brugge'ün Madrid'e puan kaybedip, kendisinin de PSG deplasmanında da kazanması gerekiyor.