UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray , E Grubu ilk maçında Lazio'yu konuk ederken, gruptaki diğer maçta Lokomotiv Moskova, milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı ağırlayacak. 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm karşılaşmalar, 3 yıl boyunca dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül

19.45 | Galatasaray - Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Galatasaray-Lazio

Lokomotiv Moskova-Marsilya

2. Hafta

Lazio-Lokomotiv Moskova

Marsilya-Galatasaray

3. Hafta

Lazio-Marsilya

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4. Hafta

Marsilya-Lazio

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

5. Hafta

Galatasaray-Marsilya

Lokomotiv Moskova-Lazio

6. Hafta

Lazio-Galatasaray

Marsilya-Lokomotiv Moskova