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Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ve fikstürü... Galatasaray'ın bulunduğu E Grubu puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nun perdesi Türk Telekom Stadı'nda açıldı. Galatasaray ile Lazio, başlangıcı galibiyetle yapmak için kozlarını paylaşıyor. Gruptaki diğer maçta ise TSİ 22.00'de Lokomotiv Moskova, Marsilya'yı konuk edecek. İlk hafta maçlarının ardından puan durumu şekillenecek. 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. Galatasaray'ın ve E Grubu'ndaki fikstürün detayları haberimizde.

16 Eylül 2021, Perşembe 19:00 Son Güncelleme:
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Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ve fikstürü... Galatasaray'ın bulunduğu E Grubu puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray , E Grubu ilk maçında Lazio'yu konuk ederken, gruptaki diğer maçta Lokomotiv Moskova, milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı ağırlayacak. 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm karşılaşmalar, 3 yıl boyunca dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül

19.45 | Galatasaray - Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Galatasaray-Lazio

Lokomotiv Moskova-Marsilya

2. Hafta

Lazio-Lokomotiv Moskova

Marsilya-Galatasaray

3. Hafta

Lazio-Marsilya

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4. Hafta

Marsilya-Lazio

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

5. Hafta

Galatasaray-Marsilya

Lokomotiv Moskova-Lazio

6. Hafta

Lazio-Galatasaray

Marsilya-Lokomotiv Moskova

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