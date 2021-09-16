Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ve fikstürü... Galatasaray'ın bulunduğu E Grubu puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nun perdesi Türk Telekom Stadı'nda açıldı. Galatasaray ile Lazio, başlangıcı galibiyetle yapmak için kozlarını paylaşıyor. Gruptaki diğer maçta ise TSİ 22.00'de Lokomotiv Moskova, Marsilya'yı konuk edecek. İlk hafta maçlarının ardından puan durumu şekillenecek. 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. Galatasaray'ın ve E Grubu'ndaki fikstürün detayları haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray , E Grubu ilk maçında Lazio'yu konuk ederken, gruptaki diğer maçta Lokomotiv Moskova, milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı ağırlayacak. 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm karşılaşmalar, 3 yıl boyunca dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül
19.45 | Galatasaray - Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya - Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Galatasaray-Lazio
Lokomotiv Moskova-Marsilya
2. Hafta
Lazio-Lokomotiv Moskova
Marsilya-Galatasaray
3. Hafta
Lazio-Marsilya
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4. Hafta
Marsilya-Lazio
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
5. Hafta
Galatasaray-Marsilya
Lokomotiv Moskova-Lazio
6. Hafta
Lazio-Galatasaray
Marsilya-Lokomotiv Moskova