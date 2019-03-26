Voleybolda en iyi sezonlarından birini yaşayan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, her kulvarda kupa için mücadele veriyor. Efeler Ligi’nde normal sezonu 3. sırada bitiren Kupa Voley’de de finale kadar çıkma başarısı gösteren Sarı- Kırmızılılar, Avrupa’da da kulüpler bazındaki 2. kupa organizasyonu CEV Cup’ta bugün şampiyon olmak için sahaya çıkacak. 3-0 ya da 3-1’le kazanmak şart İtalya’da oynanan finalin ilk maçında, Trentino Itas’a 3-0 kaybeden Sarı- Kırmızılılar, kupayı kazanmak için Burhan Felek’teki rövanş karşılaşmasını mutlaka 3-0 ya da 3-1’lik skorlarla kazanmak zorunda. Ardından da şampiyonu 15 sayıdan oynanan altın set belirleyecek. Mucize yaratmaya çalışacak Aslan, altın seti de alırsa, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa voleybolunda kupa zaferine ulaşmış olacak. Sarı-Kırmızılılar’ın 3-2’lik galibiyeti veya her türlü mağlubiyetinde ise kupa İtalya temsilcisinin olacak.

'Birinci gücümüz taraftar'

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey: “Trentino evindeki maçta bizi yendi ama buradan çekiniyorlar. Çünkü bir Kemerovo maçı örneği var. Ben de çocuklara güveniyorum. Tamamen maçı ve altın seti almaya odaklandık. Bütün amacımız ülkemize ve kulübümüze böyle bir başarıyı kazandırmak. Trentino’nun 2 oyuncusunun maliyeti bizim toplam bütçemiz kadar. Her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz de başarılı olacağımıza inanıyoruz. İnanmak bana göre kazanmaktır. Burada birinci gücümüz taraftar. İnanılmaz bir organizasyon var. Biz de kupayla süsleyelim istiyoruz.”