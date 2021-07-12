Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Olympiakos maçı öncesi bugün Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Atina yolculuğu ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak" denildi.

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)