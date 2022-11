Galatasaray, Atatürk için anma töreni düzenledi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları saat 09.05’te Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başkan Dursun Özbek günün anısına şu konuşmayı yaptı:

"Değerli Galatasaraylılar, Bugün 10 Kasım. Ve her 10 Kasım gibi içimizde bir parça hüzün var. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında bir aradayız. O’nu saygı ve rahmetle anıyoruz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece bugün anmıyoruz sevgili arkadaşlar. O’nun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktararak, O’nu yaşatarak, her zaman anıyoruz. Türk olmayan takımları yenme hedefiyle her spor branşında en iyisi olmak için çalışarak anıyoruz. En zor anlarda bile vazgeçmeyerek, inanarak, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşarak anıyoruz. Galatasaray olarak, şanlı geçmişimizle Cumhuriyet’in yüzü olarak, O’nu yaşadığımız her an anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz."

DHA