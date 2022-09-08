TFF 2. Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer, Galatasaray 'dan Atalay Babacan'ı kiraladı. 22 yaşındaki orta saha, 2022/23 sezonunu İstanbul ekibinde geçirecek. Sarı Kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Sarıyer, daha önce Galatasaray'dan Eren Aydın ve Işık Kaan Arslan'ın 1 yıllığına kadrosuna katmıştı. Cim Bom'un altyapısında yetişen Atalay, Adanaspor ve Ümraniyespor'un ardından Mavi Beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyecek.

2 haftası geride kalan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4 puan toplayan Sarıyer, 5. sırada yer alıyor.