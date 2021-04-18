Galatasaray, Arturo Vidal transferi için devrede

Inter'de beklentileri karşılayamaması sonrası maaş yüküyle geleceği tartışılan isimlerden Arturo Vidal için flaş bir iddia gündeme geldi. Calcio Mercato, yeni sezonda yolların ayrılması gündemdeki Vidal'in talipleri arasında Galatasaray'ın öne çıktığını belirtti.

Arturo Vidal'in menajeri Fernando Felicevich'in oyuncusunun Inter'de kalmak istediğini belirtmesine rağmen maliyet hesapları sonucunda İtalyan ekibi, Vidal ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Vidal'e talip 3 takımın bulunduğu aktarılmakta. Brezilya'dan Flamengo, Fransa'dan Marsilya ve Türkiye'den Galatasaray'ın en ciddi teklifte bulunan takımlar olduğu aktarıldı.





Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Vidal, Inter formasıyla son maçına yaklaşık 2 ay önce Atalanta karşısında çıkmıştı. Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Şilili oyuncu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.



