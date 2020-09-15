Galatasaray artık ‘GAL’ değil ‘GS’!

Yayıncı kuruluşun maç sırasında ekranın sol üstündeki skor bilgisini verdiği bölümde Galatasaray’ı, “GAL” diye kısaltması, Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekiyordu. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada güçlü bir kampanya başlatılınca, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz araya girerek yayıncıyla bir görüşme yaptı.

Üst düzey bir yetkilinin, bundan sonraki maçlarda “GAL” yerine “GS” kısaltmasının kullanılacağı yönünde Cengiz’e taahhüt verdiği öğrenildi.