Galatasaray - Artego maç sonucu: 85-76

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroCup E Grubu 6. hafta ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Artego’yu 85-76 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyotta üstünlüğünü kaybederek devre arasına 41-35 geride girdi.

İkinci yarının başında fark bir ara 10 sayının üzerine çıksa da maçtan kopmayan Galatasaray, üçüncü çeyreği 61-58 geride kapattı. Son periyodun başında öne geçen sarı-kırmızılı ekip, farkı açarak müsabakayı 85-76 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda 23 sayı kaydeden Dragana Stankovic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bria Hartley 19, Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek ise 15’er sayı üreterek Galatasaray’ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Galatasaray, grupta 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin FIBA Kadınlar EuroCup'ta yoluna devam edip etmeyeceği gruplarda yapılacak diğer maçların sonunda belli olacak.