Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayan Galatasaray , ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i yeni transferi Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçında Yunan ekibi Aris ile karşılaşacak. 90 dakika Avusturya'da oynanacak. Eski Galatasaraylı Konstantinos Mitroglou da Aris formasıyla Sarı Kırmızılı ekibe rakip olacak. Galatasaray, Aris maçının ardından 5 Temmuz'da Lokomotiv Moskova, 14 Temmuz'da ise Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Aris hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

3 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Aris maçının henüz saati ve yayıncısı belli değil. Karşılaşmanın D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayımlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.













PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray, hazırlık maçlarında alacağı skorlarla moral depolamak istiyor. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray-PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Kırmızı Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.