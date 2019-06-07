Galatasaray Antonio Valencia ile görüşecek

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Ekvadorlu sağ bek kısa süre önce menajerler aracılığı ile Galatasaray'a gelmek istediğini söyleyerek haber göndermişti.

Sarı-Kırmızılı yöneticiler tecrübeli futbolcu ile görüşme kararı aldı. Yarın yapılacak görüşmeler olumlu geçerse Antonıo Valencia İstanbul'a gelecek.

2.7 milyon Euro istedi...

10 sezondur Manchester United forması giyen Antonıo Valencia Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon Euro talep ediyor. Sarı-Kırmızılı takım Mariano'yu elden çıkartıp Valencia ile sözleşmeye imzalamaya sıcak bakıyor.

33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kırmızı-Şeytanlar'da sadece 9 maçta forma şansı bulabildi. Ekvador Milli Takım formasını giymeye devam den Valencia 2009 yılında Wigan'dan Manchester United'a 18.9 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu 10 yıllık Manchester kariyerinde 339 maçta 25 gol ve 62 asistlik performans sergiledi.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr