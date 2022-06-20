Dursun Özbek'in başkanlık, Cenk Ergün'ün de sportif direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer operasyonuna hız veren Galatasaray 'da sürpriz bir isim gündeme geldi...

Orta sahayı mutlaka güçlendirecek olan Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında Antalyaspor'a gelen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Martins için şartları araştırmaya başladı. A Spor'un haberine göre; Cim Bom, Brezilyalı orta saha için Akdeniz ekibine 1 milyon Euro'luk teklif yapacak.

Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılan ve Ocak ayında bedelsiz olarak Kırmızı-Beyazlılar'a katılan Sambacı yarım sezonda çıktığı 18 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.







