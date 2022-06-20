Galatasaray, Antalyaspor'lu Fernando Martins'i istiyor
Transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılılar orta saha için ilk hedefini belirledi. Galatasaray, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Martins'i gözüne kestirdi. Cim Bom'un, Sambacı için 1 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı kaydedildi.
Dursun Özbek'in başkanlık, Cenk Ergün'ün de sportif direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer operasyonuna hız veren Galatasaray 'da sürpriz bir isim gündeme geldi...
Orta sahayı mutlaka güçlendirecek olan Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında Antalyaspor'a gelen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Martins için şartları araştırmaya başladı. A Spor'un haberine göre; Cim Bom, Brezilyalı orta saha için Akdeniz ekibine 1 milyon Euro'luk teklif yapacak.
Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılan ve Ocak ayında bedelsiz olarak Kırmızı-Beyazlılar'a katılan Sambacı yarım sezonda çıktığı 18 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.